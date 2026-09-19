Schalke 04-Elversberg si affrontano domenica 20 settembre alle ore 17:30 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen, nella quarta giornata della Bundesliga 2026/27. Lo Schalke arriva all'appuntamento con 4 punti conquistati nelle prime tre giornate, mentre l'Elversberg ne ha raccolti 6, grazie a un avvio di stagione particolarmente positivo. La sfida mette dunque di fronte due squadre neopromosse che hanno già mostrato di poter competere nella massima serie tedesca.VEDI SCHALKE 04-ELVERSBERG IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Lo Schalke 04 di Miron Muslić ha iniziato il campionato con la sconfitta per 3-0 contro l'Augsburg, prima di fermare il Bayern Monaco sullo 0-0 e conquistare la prima vittoria stagionale grazie al 3-1 sul campo dell'Union Berlino. L'Elversberg di Vincent Wagner ha invece sorpreso il Bayer Leverkusen per 3-2 e il Borussia Mönchengladbach per 4-3, prima di perdere 2-1 contro il Bayern Monaco. Due percorsi differenti, quindi, con i padroni di casa più orientati alla solidità difensiva e gli ospiti capaci di proporre un calcio maggiormente offensivo. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Schalke 04-Elversberg.

Dove vedere Schalke 04-Elversberg in diretta TV e streaming

La partita

sarà trasmessa in Italia da

, con calcio d'inizio fissato alle 17:30. La gara sarà inoltre disponibile in streaming attraverso le piattaforme collegate all'offerta Sky, tra cui NOW. La programmazione Sky conferma anche la telecronaca affidata a Giovanni Rispoli.

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Schalke 04-Elversberg: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Schalke 04-Elversberg

Competizione: Bundesliga 2026/27, 4ª giornata

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario: 17:30

Stadio: VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

Diretta TV: Sky Sport Mix

Streaming: NOW e piattaforme Sky

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento dello Schalke 04

Lo

ha reagito alla sconfitta contro l'Augsburg con due risultati importanti contro Bayern Monaco e Union Berlino. La squadra di

punta soprattutto sulla compattezza del 3-4-2-1, con Robin Gosens prezioso sulla corsia mancina e Kenan Karaman chiamato a garantire esperienza e presenza nella zona offensiva. Dopo aver scontato la squalifica, Ron Schallenberg torna inoltre a disposizione e può rafforzare il centrocampo.

Tra gli indisponibili figurano Højlund e Dejan Ljubičić, mentre Adrian Gantenbein e Bryan Lasme restano in dubbio per problemi fisici. Ayman Gülasi è invece alle prese con un'assenza di più lunga durata.

Il momento dell'Elversberg

L'

arriva a Gelsenkirchen con 6 punti e un rendimento offensivo già particolarmente interessante. La formazione di

ha segnato in tutte le prime tre giornate e può contare sulla qualità di Maurice Krattenmacher tra le linee, oltre alla velocità degli esterni Lukas Petkov e Cole Campbell. In avanti David Mokwa rappresenta il principale riferimento centrale.

L'Elversberg dovrà però fare attenzione alle assenze: Luis Seifert è indisponibile per un problema alla caviglia, mentre Tom Zimmerschied non è ancora pienamente recuperato. Resta inoltre da valutare la condizione di Francis Onyeka, uscito anzitempo nella sfida contro il Bayern Monaco.

Le probabili formazioni di Schalke 04-Elversberg

Lo

dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Karius tra i pali e Becker, Katić e Kuruçay davanti a lui. Sulle fasce Dina Ebimbe e Gosens sono candidati a partire dall'inizio, mentre il rientrante Schallenberg potrebbe affiancare El-Faouzi in mezzo. Karaman e Aouchiche dovrebbero agire alle spalle di

, indicato come riferimento offensivo.

L'Elversberg dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Keidel e Poręba sono i favoriti per la mediana, con Petkov e Campbell larghi e Krattenmacher nel ruolo di trequartista. Davanti, David Mokwa dovrebbe guidare l'attacco. Onyeka resta sotto osservazione, ma è indicato tra i probabili titolari dalle ultime proiezioni.

Schalke 04 (3-4-2-1): Karius; T. Becker, Katić, Kuruçay; Dina Ebimbe, Schallenberg, El-Faouzi, Gosens; Karaman, Aouchiche; Sylla. Allenatore: Miron Muslić.

Elversberg (4-2-3-1): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Günther; Keidel, Poręba; Petkov, Krattenmacher, Campbell; Mokwa. Allenatore: Vincent Wagner.