Sfida interessante al Lumen Field tra i Seattle Sounders e i LA Galaxy, due squadre che arrivano a questo appuntamento con stati d’animo molto diversi. Seattle sta vivendo uno dei momenti migliori della propria stagione: la formazione di Brian Schmetzer è imbattuta da diverse gare davanti al proprio pubblico e nelle ultime uscite ha mostrato solidità, continuità e grande qualità offensiva, come dimostra il successo per 3-2 contro i San Jose Earthquakes.

Dall’altra parte, i LA Galaxy arrivano a Seattle con un rendimento molto più altalenante, soprattutto lontano da casa, dove spesso hanno faticato a trovare equilibrio difensivo. Guarda ora la sfida di MLS GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Seattle-Galaxy: probabili formazioni

Seattle Sounders (4-2-3-1): Thomas, Kossa-Rienzi, Roldan, Ragen, Tolo, Brunell, Roldan, Ferreira, Rusnák, Rothrock, Morris.

LA Galaxy (4-3-3): Marcinkowski, Cuevas, Glesnes, Garcés, Nelson, Sanabria, Reus, Cerrillo, Pec, Paintsil, Miller.

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