Seattle-San Jose: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della MLS su Bet365
Follia Suarez! Sputa in faccia ad un assistente dei Seattle Sounders
Seattle Sounders e San Jose Earthquakes si affrontano in una gara abbastanza equilibrata, ma con Seattle leggermente favorita grazie al fattore campo. I Sounders al Lumen Field sono molto solidi e concedono poco, soprattutto in fase difensiva. San Jose invece ha un attacco più prolifico, ma tende a subire qualcosa quando gioca in trasferta. Guarda ora la sfida di MLS GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Seattle-San Jose: probabili formazioniSeattle Sounders (4-2-3-1): Thomas, Kossa-Rienzi, Roldan, Ragen, Tolo, Brunell, Roldan, Ferreira, Rusnák, Rothrock, Morris.
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Daniel, Kikanovic, Munie, Roberts, Romney, Vieira, Leroux, Marie, Bouda, Ricketts, Judd.
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