La MLS propone un’altra sfida nella notte tra sabato 9 maggio e domenica 10 maggio: Seattle Sounders-San Diego FC, in programma alle ore 04:30. Un match interessante nella Western Conference, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per la corsa ai playoff. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO AMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

I

cercheranno di sfruttare il fattore campo e la propria esperienza per ottenere un risultato positivo. La squadra ha spesso dimostrato solidità e capacità di gestione nei momenti chiave.

Il San Diego FC, invece, proverà a giocare con coraggio anche in trasferta, puntando su intensità e velocità nelle transizioni offensive per mettere in difficoltà gli avversari.

Le probabili formazioni di Seattle Sounders-San Diego FC

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del match, ma ci si attende una partita equilibrata e combattuta. In una sfida di MLS, la differenza può arrivare dagli episodi e dalla qualità nelle due aree.

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