Una vittoria seguita da due sconfitte ha già cambiato l'umore del Lecce, mentre il Monza è ancora alla ricerca del primo successo dal ritorno in Serie A. Lecce-Monza si gioca domenica 13 settembre alle 15:00 e mette di fronte al Via del Mare due squadre separate da appena due punti, ma soprattutto accomunate dalla necessità di non lasciare che un avvio complicato diventi qualcosa di più serio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il momento suggerisce prudenza, la storia di questa partita racconta quasi l'opposto. Nei tre precedenti disputati in Serie A a Lecce hanno sempre segnato entrambe le squadre: una vittoria giallorossa e due pareggi. Un piccolo rituale che rende ancora più curioso un confronto nel quale Di Francesco deve risvegliare un attacco rimasto a secco nelle ultime due giornate, mentre Juric arriva in Salento con una squadra capace di trovare il gol in ogni gara ufficiale disputata finora. A pochi minuti dall’inizio della gara puoi controllare anche quali altri eventi sono presenti nell’offerta sportiva: ESAMINA LE DIRETTE INSERITE NEL PALINSESTO DI GOLDBET, SCOPRI SU LOTTOMATICA GLI APPUNTAMENTI DISPONIBILI LIVE oppure VERIFICA LA PROGRAMMAZIONE DI VINCITÙ PER TROVARE L’EVENTO CHE VUOI SEGUIRE.

Il Via del Mare su DAZN: come seguire Lecce-Monza

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Un appuntamento che arriva molto presto nella stagione ma con una pressione già riconoscibile. Il Lecce deve interrompere due sconfitte consecutive e soprattutto ritrovare il gol; il Monza vuole trasformare il punto conquistato a Parma nella prima vittoria del suo ritorno in Serie A. E sullo sfondo rimane quella curiosa tradizione del Via del Mare: quando queste due squadre si sono incontrate qui in Serie A, nessuna delle due è mai rimasta in silenzio.

Dal 2-0 di Venezia a due sconfitte che hanno cambiato l'umore del Lecce

L'inizio aveva prodotto sensazioni completamente differenti. Il

aveva regalato al Lecce tre punti immediati e la possibilità di affrontare le giornate successive con una certa tranquillità.

La

, poi è arrivato l'1-0 di Cagliari. Due sconfitte consecutive senza segnare e, soprattutto in Sardegna, una prestazione che ha lasciato parecchio materiale sul quale lavorare.

Di Francesco non ha nascosto la propria insoddisfazione. Il problema non è stato soltanto ciò che il Lecce ha prodotto con il pallone, ma la passività mostrata quando era il Cagliari a gestirlo. Troppa libertà concessa agli avversari, poca aggressività nell'accorciare e diversi errori tecnici hanno permesso ai rossoblù di costruire più di quanto racconti l'1-0 finale. Il ritorno al Via del Mare arriva quindi nel momento giusto, ma porta con sé anche una responsabilità. Dopo il pesante 0-4 con la Roma, il Lecce deve ancora segnare davanti al proprio pubblico in questo campionato.

Stulic dovrebbe avere un'altra opportunità al centro dell'attacco. Intorno a lui Di Francesco cerca soprattutto maggiore imprevedibilità: Pierotti può attaccare direttamente la profondità, mentre sull'altra corsia resta aperta la scelta dell'esterno che dovrà completare il tridente. A centrocampo Ilic e Coulibaly rappresentano due riferimenti importanti, con Ngom in corsa per una maglia. L'obiettivo, però, va oltre i singoli. Il Lecce deve tornare a essere una squadra capace di recuperare il pallone qualche metro più avanti, evitando di trascorrere lunghi periodi dentro la propria metà campo come accaduto a Cagliari.

PARMA, ITALIA - 6 SETTEMBRE: Jay Robinson dell’AC Monza festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e AC Monza, disputata allo Stadio Ennio Tardini il 6 settembre 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Il Monza ha un solo punto, ma davanti continua a creare

Guardando soltanto la classifica, il quadro brianzolo appare persino peggiore:

.

Le prestazioni raccontano qualcosa di meno netto.

La squadra di

ha segnato in ognuna delle partite ufficiali affrontate dall'inizio della stagione e anche il pareggio per

ha confermato una discreta capacità di arrivare negli ultimi metri.

Al Tardini il Monza ha costruito più occasioni dell'avversario e ha trovato sulla propria strada un Corvi particolarmente efficace. Il gol di Robinson ha comunque consentito ai biancorossi di cancellare lo zero dalla classifica dopo le prime due sconfitte. È un punto che non risolve i problemi, ma cambia almeno il modo di arrivare a Lecce. Juric dispone di diversi giocatori capaci di occupare la zona alle spalle della punta. Colpani rimane uno dei principali riferimenti tecnici, Robinson ha sfruttato l'occasione concessagli a Parma e Mota può offrire movimenti differenti quando viene utilizzato centralmente.

Proprio le condizioni degli attaccanti hanno accompagnato l'avvicinamento alla partita. Le indicazioni della vigilia non sono completamente uniformi su Cutrone e Varela, mentre sono certe le assenze di Pessina e di altri elementi ancora alle prese con problemi fisici. Al di là delle scelte, il Monza ha già mostrato una caratteristica riconoscibile: non rinuncia ad attaccare. Ha segnato anche a San Siro contro l'Inter e, pur concedendo parecchio, continua a costruire occasioni.

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La chiave tattica: Juric può costringere il Lecce a giocare dove vuole lui

Il confronto tra

rende la partita particolarmente interessante sulle corsie.

Il Lecce dovrebbe cercare ampiezza attraverso Danilo Veiga e Gallo, permettendo agli esterni offensivi di muoversi maggiormente dentro il campo. È una soluzione importante perché il sistema di Juric tende invece a portare Birindelli e Mangas molto in alto quando il Monza riesce a consolidare il possesso.

Ed è proprio alle loro spalle che i salentini possono trovare spazio.

Recuperare palla e cercare immediatamente Pierotti potrebbe essere una delle armi più efficaci di Di Francesco. Stulic dovrà invece lavorare sui tre centrali brianzoli, alternando la presenza in area a movimenti incontro per creare il corridoio necessario agli inserimenti delle mezzali.

Il problema nasce quando sarà il Lecce a dover costruire.

Il calcio di Juric vive di riferimenti individuali e pressione aggressiva. Colpani e Robinson possono schermare le prime linee di passaggio, mentre la punta è chiamata a orientare la costruzione verso un lato. Se Folorunsho e Akinsanmiro riusciranno ad accorciare immediatamente, il Monza potrà trasformare la partita in una successione di duelli. È uno scenario che il Lecce deve evitare. Dopo gli errori tecnici mostrati a Cagliari, perdere palloni centralmente contro una squadra capace di riempire velocemente l'area potrebbe diventare molto pericoloso. Ilic avrà quindi una funzione importante nel dare un'uscita pulita e cambiare rapidamente lato quando il pressing brianzolo diventerà troppo denso.

C'è poi il tema dei calci piazzati. Il Monza ha mostrato vulnerabilità sui corner e il Lecce possiede centimetri sufficienti per trasformarli in una vera opportunità offensiva. Più che dominare il pallone, Di Francesco deve riuscire a scegliere dove far giocare la partita. Se diventerà una sfida fisica e spezzettata, Juric potrebbe sentirsi perfettamente a proprio agio.

VENEZIA, ITALIA - 23 AGOSTO: Tiago Gabriel dell’US Lecce segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Venezia FC e US Lecce, disputata allo Stadio Pier Luigi Penzo il 23 agosto 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Le probabili formazioni: Di Francesco insiste sul 4-3-3, Juric tiene aperte alcune scelte

Di Francesco dovrebbe riproporre il

, con Falcone protetto da una linea a quattro nella quale resta un dubbio al centro della difesa. Danilo Veiga e Gallo saranno chiamati non soltanto a difendere l'ampiezza, ma anche a partecipare alla costruzione per consentire agli esterni offensivi di avvicinarsi maggiormente a Stulic.

A centrocampo Coulibaly garantisce dinamismo e capacità di coprire campo, mentre Ilic può diventare il riferimento tecnico della manovra. Ngom è candidato a completare il reparto. Davanti Pierotti dovrebbe partire da destra con Stulic centrale; sull'altro versante Di Francesco ha più possibilità e la scelta potrà modificare anche il modo di attaccare.

Juric rimane fedele al 3-4-2-1. I tre centrali dovranno essere aggressivi nell'accompagnare gli attaccanti del Lecce anche lontano dall'area, mentre Birindelli e Mangas avranno un ruolo decisivo per dare profondità alla squadra. Folorunsho e Akinsanmiro dovranno sostenere la pressione senza lasciare scoperta la zona davanti alla difesa. Alle spalle della punta c'è la zona più interessante. Colpani parte avanti nelle gerarchie, Robinson ha segnato a Parma e reclama spazio, mentre Mota rappresenta una soluzione utilizzabile anche come riferimento avanzato. Le condizioni di Cutrone e Varela rendono il reparto offensivo quello da seguire con maggiore attenzione fino alle ultime ore.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Ngom; Pierotti, Stulic, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Robinson; Mota. Allenatore: Juric.

Lecce-Monza, coordinate della diretta