Serie C, Arezzo-Livorno streaming: dove vedere la diretta

Lo streaming gratis della gara di campionato Arezzo-Livorno: la partita in diretta tv live grazie a Bet365

Michele Massa 10 aprile - 17:30

La gara tra US Arezzo e Livorno, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 17:30, è senza dubbio uno dei match più interessanti della 36ª giornata del Girone B di Serie C. Le due squadre arrivano all’appuntamento con situazioni di classifica molto diverse e con obiettivi differenti in questa fase finale della stagione.

L’US Arezzo sta vivendo un campionato di alto livello e occupa la seconda posizione con 71 punti, grazie a un percorso composto da 21 vittorie, 8 pareggi e appena 4 sconfitte. I numeri della squadra evidenziano grande equilibrio: 55 gol realizzati testimoniano la qualità del reparto offensivo, mentre solo 22 reti subite confermano l’ottimo rendimento della difesa. Anche il rendimento interno è particolarmente positivo: nelle 16 partite disputate in casa, l’Arezzo ha raccolto 10 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte, dimostrando di saper sfruttare al meglio il fattore campo.

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