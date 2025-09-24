Serie C, Brescia-Novara: diretta tv e streaming LIVE del match

Sulla carta il match sorride ai padroni di casa, favoriti dal fattore campo e dalla striscia vincente. Tuttavia, gli ospiti cercheranno di complicare i piani dei lombardi con un approccio prudente ma determinato

Stefano Sorce 24 settembre - 18:46

Giovedì 25 settembre 2025, alle 20:45, l’Union Brescia ospiterà il Novara allo Stadio Mario Rigamonti per la sesta giornata del Girone A di Serie C. I padroni di casa cercano il quinto successo consecutivo dopo un avvio di stagione molto positivo, mentre il Novara, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, proverà a strappare punti preziosi in trasferta. Con Bet365 puoi seguire Brescia-Novara GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Scopri come fare continuando a leggere l'articolo.

Dove vedere Brescia-Novara in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi vivere l’atmosfera della Serie C come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Brescia-Novara in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Brescia-Novara in diretta live. Il match, in programma giovedì 25 settembre alle ore 20.45 sarà visibile anche su Sky Sport, con trasmissione su Sky Sport Calcio. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW.

Il momento delle due squadre — L’Union Brescia ha perso solo la prima gara contro l’Arzignano e ha poi centrato quattro vittorie consecutive contro Trento, Pro Vercelli, Renate e Giana Erminio. Con questo andamento, la squadra lombarda si avvicina alla vetta del girone e si candida come seria contendente per la promozione in Serie B. La continuità dei risultati e la solidità mostrata finora saranno determinanti in questa sfida.

Il Novara vive una situazione complicata: in cinque giornate ha raccolto solo quattro punti, frutto di quattro pareggi e una sconfitta. La squadra cerca ancora la prima vittoria stagionale e arriva alla trasferta di Brescia con l’obiettivo di invertire la rotta. Migliorare le prestazioni fuori casa sarà fondamentale per guadagnare fiducia e punti preziosi in classifica.

Le probabili formazioni di Brescia-Novara — Brescia (3-5-2): Gori; Silvestri, Pasini, Rizzo; Cisco, Balestrero, Zennaro, Di Molfetta, De Maria; Maistrello, Vido. Allenatore: Diana.

Novara (4-4-2): Boseggia; Valdesi, D’Alessio, Bertoncini, Lorenzini; Basso, Malaspina, Collodel, Agyemang; Donadio, Da Graca. Allenatore: Zanchetta.