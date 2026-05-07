Lo streaming gratis della gara di campionato Casertana-Salernitana: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
Domenica 10 maggio 2026, alle ore 21:00, si gioca il match del primo turno playoff di Serie C tra Casertana FC e US Salernitana 1919, una sfida fondamentale per continuare il percorso verso la promozione.
E allora che aspetti? Guarda ora Casertana-Salernitana in diretta streaming gratis su BET365
La Casertana, reduce dal pareggio contro il Crotone, si affida alla propria solidità difensiva e al fattore campo. La squadra di Federico Coppitelli ha subito solo un gol nelle ultime due gare e punta a confermare la sua compattezza.
La Salernitana arriva invece con il morale alto dopo il successo per 3-1 sul Foggia. Il gruppo guidato da Serse Cosmi si presenta in buona forma e con grande fiducia.
Si preannuncia una gara equilibrata e intensa, con entrambe le squadre pronte a giocarsi una fetta importante della propria stagione davanti a un pubblico caldo e partecipe.
Dove vedere Casertana-Salernitana in diretta TV ed in streaming LIVELa partita Casertana-Salernitana sarà visibile in diretta streaming su Bet365. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Casertana-Salernitana in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Ternana-Pianese in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni dei play-off.
E allora che aspetti? Guarda ora Casertana-Salernitana in diretta streaming gratis su BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA