Domenica 10 maggio 2026, alle ore 21:00, si gioca il match del primo turno playoff di Serie C tra Casertana FC e US Salernitana 1919, una sfida fondamentale per continuare il percorso verso la promozione.

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La Casertana, reduce dal pareggio contro il Crotone, si affida alla propria solidità difensiva e al fattore campo. La squadra di Federico Coppitelli ha subito solo un gol nelle ultime due gare e punta a confermare la sua compattezza.

La Salernitana arriva invece con il morale alto dopo il successo per 3-1 sul Foggia. Il gruppo guidato da Serse Cosmi si presenta in buona forma e con grande fiducia.

Si preannuncia una gara equilibrata e intensa, con entrambe le squadre pronte a giocarsi una fetta importante della propria stagione davanti a un pubblico caldo e partecipe.

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Ternana-Pianese

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