Lo streaming gratis della gara Catania-Potenza: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 18:06)

Il Girone C di Serie C propone domenica 19 aprile alle ore 20:30 la sfida tra Catania e Potenza, un match serale che promette intensità e grande atmosfera sugli spalti. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti in una fase cruciale della stagione, in una gara che si preannuncia combattuta e ricca di ritmo. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Catania-Potenza in diretta.

Catania e Potenza arrivano a questo appuntamento con motivazioni forti: i rossazzurri puntano a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo del proprio pubblico, mentre gli ospiti cercheranno compattezza e ripartenze rapide per mettere in difficoltà la difesa avversaria. La sfida si preannuncia equilibrata, con possibili strappi e momenti di alta intensità.

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