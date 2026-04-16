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Serie C, Catania-Potenza diretta tv live: lo streaming gratis

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Lo streaming gratis della gara Catania-Potenza: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone C di Serie C propone domenica 19 aprile alle ore 20:30 la sfida tra Catania e Potenza, un match serale che promette intensità e grande atmosfera sugli spalti. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti in una fase cruciale della stagione, in una gara che si preannuncia combattuta e ricca di ritmo. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Catania-Potenza in diretta.

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Catania e Potenza arrivano a questo appuntamento con motivazioni forti: i rossazzurri puntano a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo del proprio pubblico, mentre gli ospiti cercheranno compattezza e ripartenze rapide per mettere in difficoltà la difesa avversaria. La sfida si preannuncia equilibrata, con possibili strappi e momenti di alta intensità.

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La partita Catania-Potenza sarà visibile in diretta streaming su Bet365. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login sulla piattaforma: con un conto attivo sarà possibile seguire Catania-Potenza in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche aggiornate in tempo reale. Segui Catania-Potenza in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni del Girone C di Serie C, in una gara intensa e combattuta fino al triplice fischio.

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