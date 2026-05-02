I playoff di Serie C offrono un’altra sfida da dentro o fuori: Cittadella-Arzignano, in programma domenica 3 maggio alle ore 18:00. Novanta minuti decisivi per continuare il sogno promozione, in una gara che si preannuncia equilibrata e molto tattica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Manuel Iori, si presenta con un 5-4-1 compatto e organizzato, puntando su solidità difensiva e ripartenze rapide. Diaw sarà il riferimento offensivo, chiamato a sfruttare gli spazi e le occasioni che si presenteranno.

L’Arzignano, guidato da Giuseppe Bianchini, risponde con un 5-3-2 altrettanto solido, che privilegia equilibrio e densità in mezzo al campo. La coppia offensiva Mattioli-Minesso cercherà di mettere in difficoltà la difesa avversaria con movimenti e profondità.

Le probabili formazioni di Cittadella-Arzignano

Ci si attende una partita molto chiusa e combattuta, dove le due squadre cercheranno prima di tutto di non concedere spazi. Nei playoff ogni dettaglio può fare la differenza, e sarà fondamentale sfruttare al meglio le occasioni e mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori

Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini

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