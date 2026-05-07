Domenica 10 maggio 2026 alle 20:45 si giocherà la sfida playoff di Serie C tra Cittadella e Ravenna Calcio, una gara importante per continuare la corsa promozione.

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La squadra di Manuel Iori arriva dal successo contro il Lumezzane e nelle ultime partite ha mostrato buoni segnali, con una vittoria e un pareggio recenti e una differenza reti positiva.

Il Ravenna di Andrea Mandorlini, invece, si presenta in un momento straordinario: i romagnoli hanno infatti vinto tutte le ultime cinque gare, compresa quella contro la Vis Pesaro, battuta 1-0 nell’ultima uscita.

Anche il precedente più recente sorride agli ospiti, che nell’ultimo confronto diretto hanno superato il Cittadella con un netto 2-0.

La sfida si preannuncia equilibrata e intensa, con entrambe le squadre determinate a conquistare il passaggio al turno successivo dei playoff.

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