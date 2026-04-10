Serie C, Cittadella-Trento streaming: dove vedere la diretta

Il Cittadella occupa attualmente il sesto posto in classifica con 56 punti , frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte . I padroni di casa hanno dimostrato buona affidabilità tra le mura amiche, registrando 8 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte nelle partite disputate nello stadio di Cittadella.

Il Trento Calcio 1921 , invece, si trova al quarto posto con 58 punti , derivanti da 15 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte . Anche la formazione trentina punta a consolidare la propria posizione per restare nelle zone alte della classifica e assicurarsi un accesso ai playoff.

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