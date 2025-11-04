Lo streaming gratis della gara di campionato Campobasso-Sambenedettese: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 17:56)

Il girone B di Serie C in questo nuovo turno ci propone venerdì 7 novembre alle ore 20:30 la sfida tra Campobasso e Sambenedettese, con tutte e due le squadre in cerca di punti importanti per i loro obiettivi e senza un vero e proprio favorito. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Campobasso-Sambenedettese.Scopri dove vedere Campobasso-Sambenedettese in diretta streaming gratis su Bet365.

I padroni di casa sono decimi con 16 punti conquistati fino ad ora. Per quanto concerne invece gli ospiti, sono invece 14 i punti che valgono l'undicesimo posto attuale. Per questa motivazione l'incontro Campobasso-Sambenedettese si preannuncia piuttosto teso ed equilibrato: a fare la differenza saranno con ogni probabilità gli episodi.

Dove vedere Campobasso-Sambenedettese in diretta tv e streaming live — La partita Campobasso-Sambenedettese sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali. Per seguire la gara è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5€ sarà possibile guardare Campobasso-Sambenedettese in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Campobasso-Sambenedettese in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.