In occasione della 9ª giornata del Girone A di Serie C, sabato 10 ottobre alle ore 17:30, il Desenzano ospita la Dolomiti Bellunesi. Le due squadre sono appaiate a 10 punti dopo le prime otto giornate, con i padroni di casa decimi e gli ospiti noni per differenza reti. Il Desenzano arriva dal successo per 2-1 sul campo della Folgore Caratese, mentre la Dolomiti Bellunesi è reduce dalla sconfitta interna per 2-1 contro il Novara.VEDI DESENZANO-DOLOMITI BELLUNESI IN DIRETTA STREAMING SU BET365. Il Desenzano ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7 nelle prime otto partite, mentre la Dolomiti Bellunesi presenta lo stesso numero di reti realizzate ma una differenza reti in perfetto equilibrio, con 7 gol fatti e 7 incassati. Entrambe hanno raccolto due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Desenzano-Dolomiti Bellunesi. Dove vedere Desenzano-Dolomiti Bellunesi in diretta TV e streaming La partita tra Desenzano e Dolomiti Bellunesi sarà trasmessa da Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su NOW. La Serie C 2026/27 è infatti visibile integralmente su Sky e in streaming su NOW, con tutte le gare della regular season. Per seguire Desenzano-Dolomiti Bellunesi in streaming: scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Desenzano-Dolomiti Bellunesi tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio. È consigliabile controllare la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento prima dell’inizio dell’incontro. Desenzano-Dolomiti Bellunesi: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Desenzano-Dolomiti Bellunesi

Desenzano-Dolomiti Bellunesi Competizione: Serie C

Serie C Girone: Girone A

Girone A Giornata: 9ª giornata

9ª giornata Data: sabato 10 ottobre 2026

sabato 10 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: stadio Tre Stelle, Desenzano del Garda

stadio Tre Stelle, Desenzano del Garda Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Desenzano Il Desenzano ha raggiunto quota 10 punti grazie a una partenza caratterizzata da due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Dopo il successo esterno contro l'Arzignano e una serie di risultati senza vittorie, la squadra di Marco Gaburro ha ritrovato i tre punti proprio nell'ultima trasferta contro la Folgore Caratese. A Zanica è stato Kevin Biondi il protagonista assoluto, autore della doppietta che ha permesso ai gardesani di imporsi 2-1. Il Desenzano ha sbloccato la gara nel primo tempo, ha subito il pareggio di Pedicillo e ha trovato nella ripresa il gol decisivo, sfruttando anche un errore della difesa avversaria. Il successo ha portato la squadra al decimo posto, con una differenza reti di -1. Contro la Dolomiti Bellunesi l'obiettivo sarà dare continuità alla vittoria di Carate e sfruttare il fattore campo in uno scontro diretto che mette di fronte due formazioni separate soltanto dalla differenza reti. Il momento della Dolomiti Bellunesi La Dolomiti Bellunesi ha iniziato la stagione con due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, arrivando a 10 punti dopo otto giornate. La squadra di Alessandro Bonatti aveva mantenuto l'imbattibilità per diverse settimane prima di incappare nel ko interno contro il Novara. Contro gli azzurri i padroni di casa sono passati in vantaggio con Louis Agosti, ma il Novara ha ribaltato la partita nel finale con le reti di Filippo Lorenzini ed Eyob Zambataro, arrivate rispettivamente all'88' e al 90'. È stata quindi una sconfitta maturata negli ultimi minuti dopo una gara rimasta a lungo in equilibrio. Il rendimento offensivo resta contenuto, con 7 gol segnati in otto giornate, ma anche la fase difensiva ha concesso soltanto sette reti. La trasferta di Desenzano rappresenta quindi l'occasione per tornare a muovere la classifica e riprendere il percorso interrotto contro il Novara. Le probabili formazioni di Desenzano-Dolomiti Bellunesi Il Desenzano dovrebbe ripartire dal 4-3-3 utilizzato nell'ultima gara ufficiale contro la Folgore Caratese. Minelli è stato confermato tra i pali, con Parlato, Pilati, Panelli e Milani davanti a lui; Liberati, De Francesco e Lupano compongono il centrocampo, mentre Procaccio e Biondi affiancano Santini nel tridente offensivo. La Dolomiti Bellunesi ha invece affrontato il Novara con un 4-2-3-1. Sonzogni difende la porta, con Saccani, Mondonico, Gobetti e Migliardi nella linea arretrata; Ba e Montenegro agiscono davanti alla difesa, mentre Cossalter, Clemenza e Agosti sostengono Toci. Desenzano (4-3-3): Minelli; Parlato, Pilati, Panelli, Milani; Liberati, De Francesco, Lupano; Procaccio, Santini, Biondi. Allenatore: Marco Gaburro. Dolomiti Bellunesi (4-2-3-1): Sonzogni; Saccani, Mondonico, Gobetti, Migliardi; Ba, Montenegro; Cossalter, Clemenza, Agosti; Toci. Allenatore: Alessandro Bonatti.