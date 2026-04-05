Dove vedere Juventus Next Gen-Ternana in diretta TV e streaming live

Non perdere Juventus Next Gen-Ternana: segui il match gratuitamente in diretta tv e streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 5 aprile - 14:00

Dopo la pausa per le nazionali, Juventus Next Gen e Ternana ritornano in campo e si daranno battaglia per le sorti del Gruppo B di Serie C. La partita, che si doveva disputare in altra data, è stata rinviata a causa dei diversi convocati bianconeri con le nazionali giovanili, durante la pausa nazionali che, tra l'altro, ha visto anche l'Italia perdere nuovamente il sogno Mondiale. La gara di mercoledì 8 aprile si terrà allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, con il fischio d'inizio in programma alle 14:30. Scopri come non perder nemmeno un minuto della sfida e continua a leggere l'articolo.

Nel Grupp0 B gli equilibri non sembrano rischiare di essere compromessi in diverse zone della classifica. Ad esempio, Juventus Next Gen e Ternana distano soltanto un punto, ma hanno diversi punti di vantaggio per perdere la qualificazione ai playoff, ma allo stesso tempo distano parecchie lunghezze dai gradini che consentono di partecipare ai playoff da posizioni più vicine all'ultimo atto. I bianconeri hanno 45 punti, la Ternana 44 ed a poche giornate dal termine del campionato nessuna delle due sembra in grado di raggiungere quantomeno il Campobasso, che alberga al quarto posto con 52 punti. Alla sfida entrambe le formazioni si presentano con diversi pareggi maturati alle spalle: la Juventus addirittura tre di fila, mentre la Ternana due. In una sfida così equilibrata, è difficile pronosticare chi ha il favore dei pronostici. Dal canto suo, la formazione di casa potrebbe beneficiare del sostegno del proprio pubblico.

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