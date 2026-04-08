Lumezzane e Brescia arrivano a questo appuntamento determinate a giocarsi le proprie carte. I lombardi puntano su organizzazione e compattezza difensiva, mentre i padroni di casa cercheranno di fare della rapidità e del pressing i propri punti di forza. La partita si preannuncia equilibrata e aperta a qualsiasi risultato, con entrambe le squadre motivate a vincere.

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