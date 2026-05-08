Lo streaming gratis della gara di campionato Pianese-Lecco: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
Domenica 10 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca la sfida dei playoff di Serie C tra US Pianese e Calcio Lecco 1912, un match importante per continuare il cammino verso la promozione.
La Pianese, allenata da Alessandro Birindelli, arriva da un ottimo periodo con due vittorie e un pareggio, compreso il successo per 2-0 sulla Juventus Next Gen, mostrando solidità difensiva e buon rendimento offensivo.
Il Lecco, guidato da Federico Valente, è in buona forma dopo il successo per 2-1 sulla Giana Erminio e con tre vittorie nelle ultime cinque gare.
Entrambe le squadre si presentano in crescita e il match si preannuncia equilibrato e decisivo per il prosieguo della stagione nei playoff.
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