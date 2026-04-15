Lo streaming gratis della gara Warriors-Rockets: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 18:16)

Il Girone B di Serie C propone sabato 18 aprile alle ore 20:30 la sfida tra Pineto e Arezzo, un match serale che promette intensità e grande equilibrio. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti in questa fase cruciale della stagione, in una gara che si preannuncia combattuta e aperta a più scenari. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Pineto-Arezzo in diretta.

Pineto e Arezzo arrivano a questo appuntamento con motivazioni alte: i padroni di casa puntano su compattezza e organizzazione per sfruttare il fattore campo, mentre l’Arezzo cercherà di imporre qualità e ritmo per portare a casa punti pesanti. La sfida si preannuncia tattica ma con possibili accelerazioni improvvise, soprattutto nelle fasi decisive del match.

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