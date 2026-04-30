I playoff di Serie C propongono domenica 3 maggio alle ore 18:00 la sfida tra Cittadella e Arzignano, un match da dentro o fuori che promette tensione e intensità fin dai primi minuti. In questa fase della stagione non c’è margine d’errore: entrambe le squadre scendono in campo con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino e conquistare il pass per il turno successivo. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Cittadella-Arzignano in diretta.

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Cittadella e Arzignano arrivano a questo appuntamento con grande determinazione. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico, cercando di imporre ritmo e organizzazione, mentre gli ospiti punteranno su compattezza e ripartenze per sorprendere la difesa avversaria. Nei playoff spesso sono i dettagli a fare la differenza: attenzione agli episodi e alla gestione dei momenti chiave della gara.

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