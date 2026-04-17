La gara di Serie C tra Pro Patria e Arzignano Valchiampo si preannuncia equilibrata e ricca di intensità allo stadio Carlo Speroni. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 14:30 del 19 aprile 2026.

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La Pro Patria arriva alla sfida casalinga con l’obiettivo di trovare maggiore continuità dopo un percorso recente caratterizzato da risultati altalenanti. I numeri di gol fatti e subiti raccontano di una squadra generalmente attenta in fase difensiva, ma che deve ancora migliorare nella capacità di concretizzare le occasioni create. In ottica analisi, il rendimento evidenzia qualche difficoltà nei momenti decisivi delle partite, soprattutto quando il match si accende.

L’Arzignano Valchiampo si presenta invece con un atteggiamento equilibrato e una buona dose di motivazioni.

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