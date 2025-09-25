Serie C, Pro Vercelli-Lecco: diretta tv e streaming LIVE del match

La squadra di casa, quinta con 9 punti, cerca continuità dopo la vittoria sul Novara, mentre gli ospiti, secondi con 13 punti e ancora imbattuti, puntano a confermare la propria forma positiva

Stefano Sorce 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 00:47)

Giovedì 25 settembre alle ore 20:45 la Pro Vercelli 1892 ospita il Calcio Lecco 1912 al “Silvio Piola” di Vercelli, in un match valido per la sesta giornata del Girone A di Serie C. Una sfida di grande interesse, che mette di fronte due squadre in salute ma con percorsi stagionali differenti. Con Bet365 puoi seguire Pro Vercelli-Lecco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Scopri come fare continuando a leggere l'articolo.

Il match, in programma giovedì 25 settembre alle ore 20.45 sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 259) e NOW e sulle relative applicazioni SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — La Pro Vercelli, guidata da Michele Santoni, arriva al match con un bilancio positivo ma altalenante: nelle prime cinque giornate ha ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte, totalizzando 9 punti e occupando il 5° posto in classifica. La squadra ha segnato 6 gol ma ne ha subiti 10, mostrando alcune lacune difensive. Il rendimento casalingo è stato misto: 1 vittoria e 1 sconfitta in due gare disputate al “Silvio Piola”. La recente vittoria per 1-0 contro il Novara ha portato fiducia, ma la Pro Vercelli dovrà confermare questa prestazione contro un avversario in forma e con un attacco prolifico.

Il Calcio Lecco 1912, allenato da Federico Valente, si presenta a Vercelli in un momento molto positivo. Con 4 vittorie e 1 pareggio nelle prime cinque giornate, la squadra è seconda in classifica a quota 13 punti, senza sconfitte. Lecco ha segnato 10 gol e ne ha subiti solo 3, confermando solidità difensiva e incisività offensiva. Anche in trasferta la squadra ha mostrato efficacia, con una vittoria e un pareggio nelle due gare lontano dal “Rigamonti-Ceppi”. L’ultimo successo per 3-1 contro il Trento rafforza la fiducia dei lombardi.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Lecco — Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Piran, Clemente, Coccolo, Carosso, Iotti, Huiberts, Burruano, Akpa Apro, Comi, Sow. Allenatore: Santoni.

Lecco (3-4-1-2): Furlan, Tanco, Ferrini, Battistini, Rizzo, Zanellato, Frigerio, Kritta, Bonaiti, Sipos, Furrer. Allenatore: Valente.