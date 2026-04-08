Lo streaming gratis della gara Vicenza-Novara: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 15:16)

Il Girone A di Serie C propone sabato 11 aprile alle ore 17:30 la sfida tra Vicenza e Novara, un incontro chiave per entrambe le squadre in lotta per posizioni di vertice e punti importanti in classifica. I padroni di casa puntano a consolidare la propria posizione sfruttando il fattore campo, mentre il Novara cerca continuità di rendimento e punti preziosi per mantenersi competitivo. Vuoi seguire la partita? Con Bet365 puoi guardare Vicenza-Novara in diretta.

Vicenza e Novara arrivano a questo appuntamento determinate e motivate: i biancorossi faranno leva sull’organizzazione e sulla solidità difensiva, mentre gli ospiti cercheranno di imporre il proprio gioco attraverso velocità e fluidità offensiva. La gara promette equilibrio e spettacolo, con entrambe le squadre pronte a sfruttare ogni occasione.

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