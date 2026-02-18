Non perdere la sfida del weekend: scopri come vedere Trapani-Cavese in diretta e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 14:31)

Weekend con la Serie C. Nel Gruppo C, giunti alla ventottesima giornata, uno dei match più attesi è quello tra Trapani e Cavese. A fare da cornice alla sfida sarà lo Stadio Polisportivo Provinciale, con il fischio d'inizio in programma alle 14:30 di sabato 21 febbraio. Scopri dove guardare Trapani-Cavese in diretta streaming gratis su Sisal, Goldbet e Lottomatica.

Seppur condividano la stessa zona della classifica, Trapani e Cavese arrivano alla sfida con due momenti di forma profondamente diversi. I padroni di casa, al diciassettesimo posto, sono reduci da ben tre sconfitte di fila e sei punti portati a casa nelle ultime cinque. La Cavese, al sedicesimo, ma comunque in zona play-out, non ha perso neanche una partita nelle ultime cinque giornate, ed ha strappato ben cinque punti nelle ultime tre sfide. Una differenza significativa, quindi, rispetto al Trapani. La formazione Campania, dunque, è la grande favorita della sfida.

Dove vedere Trapani-Cavese in diretta TV e streaming live — Trapani-Cavese sarà disponibile in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica, piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su uno di questi bookmaker: tenendo il conto attivo o effettuando una scommessa, sarà possibile guardare la sfida in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana.