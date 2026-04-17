La sfida tra Trento e Renate, in programma domenica alle ore 14:30, è decisiva per la corsa al quarto posto nel Girone A di Serie C, con le due squadre separate da un solo punto.

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Il Trento, forte del fattore campo e reduce dal successo sul Cittadella, punta a chiudere il discorso playoff. Il Renate, invece, arriva con fiducia dopo la vittoria sulla Pro Vercelli e si affida a solidità difensiva e continuità per tentare il sorpasso. Una gara equilibrata e ad alta tensione.