La Virtus Verona è diciottesima con 20 punti e attraversa un momento difficile, aggravato da un rendimento casalingo senza vittorie. Il Vicenza, invece, guida la classifica con 66 punti ed è imbattuto in trasferta. Il recente 2-1 a favore dei biancorossi rende la sfida ancora più significativa. A rendere il confronto ancora più interessante contribuisce il precedente stagionale, conclusosi con la vittoria per 2-1 del Vicenza. Un risultato che alimenta le aspettative per una gara che, pur partendo da presupposti opposti, si preannuncia decisiva per il destino di entrambe le squadre.

Dove vedere Virtus Verona-Vicenza in diretta tv e streaming live

La partita Virtus Verona-Vicenza sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Ternana-Ravenna in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Ternana-Ravenna in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e vivi tutte le emozioni del Girone B di Serie C.