Serie C, Vis Pesaro-Carpi streaming: dove vedere la diretta

Lo streaming gratis della gara di campionato Vis Pesaro-Carpi: la partita in diretta tv live grazie a Bet365

Michele Massa 10 aprile - 17:30

La partita tra Vis Pesaro e Carpi, prevista per domenica 12 aprile 2026 alle ore 17:30, si prospetta come un confronto significativo per entrambe le formazioni. La gara è valida per la 36ª giornata del Girone B di Serie C e mette di fronte due squadre che hanno esigenze differenti in classifica.

La Vis Pesaro occupa attualmente la nona posizione con 43 punti e punta a rafforzare il proprio piazzamento nella parte centrale della graduatoria. Il Carpi, invece, si trova al tredicesimo posto con 37 punti e ha bisogno di risultati utili per aumentare la distanza dalla zona più pericolosa della classifica.

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