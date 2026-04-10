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Serie C, Vis Pesaro-Carpi streaming: dove vedere la diretta

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Lo streaming gratis della gara di campionato Vis Pesaro-Carpi: la partita in diretta tv live grazie a Bet365
Michele Massa
Michele Massa

La partita tra Vis Pesaro e Carpi, prevista per domenica 12 aprile 2026 alle ore 17:30, si prospetta come un confronto significativo per entrambe le formazioni. La gara è valida per la 36ª giornata del Girone B di Serie C e mette di fronte due squadre che hanno esigenze differenti in classifica.

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La Vis Pesaro occupa attualmente la nona posizione con 43 punti e punta a rafforzare il proprio piazzamento nella parte centrale della graduatoria. Il Carpi, invece, si trova al tredicesimo posto con 37 punti e ha bisogno di risultati utili per aumentare la distanza dalla zona più pericolosa della classifica.

Dove vedere Vis Pesaro-Carpi in diretta TV ed in streaming LIVE

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La partita Vis Pesaro-Carpi sarà visibile in diretta streaming su Bet365. Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un conto attivo sarà possibile seguire Vis Pesaro-Carpi in diretta streaming live e consultare l’intero palinsesto sportivo con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Vis Pesaro-Carpi in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni del Girone A di Serie C.

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