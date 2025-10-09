Si riparte con le gare valide per le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026, che offrono questa volta alcuni incrocio molto particolari: venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 si gioca la sfida tra Costa d'Avorio e Seychelles, un'altra partita molto importante per determinare gli equilibri del Girone F. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Seychelles-Costa d'Avorio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Seychelles-Costa d’Avorio, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Seychelles-Costa d'Avorio in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Seychelles-Costa d'Avorio in diretta live. Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Padroni di casa ultimi con 0 punti conquistati e una inequivocabile differenza reti di -37: Seychelles che punta quantomeno a disputare una partita dignitosa tra le mura amiche in attesa della fine di questo Girone F. Costa d'Avorio che invece deve difendere il suo primato a 20 punti con il Gabon inseguitore a una sola lunghezza. L'occasione è quella giusta per sfruttare il turno favorevole e sperare di aumentare il margine di distacco.
Le probabili formazioni di Seychelles-Costa d’Avorio—
Seychelles (5-3-2): Barra, Mothe, Riaz, Fanchette, Mellie, Fred, Ravighia, Joubert, Raheriniaina, Hoareau, Labrosse. Allenatore: Ralph Jean Louis
Costa d'Avorio (4-3-3): Fofana, Zogbé, Kossounou, N'Dicka, Kona, Sangaré, Gbamin, Kessié, Pépé, Haller, Diallo. Allenatore: Emerse Faé
© RIPRODUZIONE RISERVATA