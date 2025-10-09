derbyderbyderby streaming Seychelles-Costa d’Avorio, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE

Seychelles-Costa d’Avorio, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE

Punti importanti in palio soprattutto per gli ospiti: le qualificazioni ai Mondiali del 2026 arrivano ad un punto di snodo
Carmine Panarella

Si riparte con le gare valide per le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026, che offrono questa volta alcuni incrocio molto particolari: venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 si gioca la sfida tra Costa d'Avorio e Seychelles, un'altra partita molto importante per determinare gli equilibri del Girone F. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Seychelles-Costa d'Avorio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Seychelles-Costa d'Avorio in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni africane ai Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Seychelles-Costa d'Avorio in diretta live. Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 15:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre 

Padroni di casa ultimi con 0 punti conquistati e una inequivocabile differenza reti di -37: Seychelles che punta quantomeno a disputare una partita dignitosa tra le mura amiche in attesa della fine di questo Girone F. Costa d'Avorio che invece deve difendere il suo primato a 20 punti con il Gabon inseguitore a una sola lunghezza. L'occasione è quella giusta per sfruttare il turno favorevole e sperare di aumentare il margine di distacco.

Le probabili formazioni di Seychelles-Costa d’Avorio

Seychelles (5-3-2): Barra, Mothe, Riaz, Fanchette, Mellie, Fred, Ravighia, Joubert, Raheriniaina, Hoareau, Labrosse. Allenatore: Ralph Jean Louis

Costa d'Avorio (4-3-3): Fofana, Zogbé, Kossounou, N'Dicka, Kona, Sangaré, Gbamin, Kessié, Pépé, Haller, Diallo. Allenatore: Emerse Faé

