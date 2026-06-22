I clienti registrati a Bet365 avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in live streaming direttamente sulla piattaforma. Dopo aver effettuato il login, il match sarà disponibile all'interno del palinsesto degli eventi live, accessibile sia da pc che da smartphone e tablet, con punteggio, statistiche e aggiornamenti costantemente aggiornati nel corso della gara.

Il momento dello Shamrock Rovers

Lo Shamrock Rovers continua a comportarsi come una squadra abituata a vincere. Nonostante qualche passaggio a vuoto nelle ultime settimane, la formazione di Stephen Bradley resta saldamente al comando della Premier Division e conserva un vantaggio importante sulle inseguitrici.

L'ultimo successo per 2-0 sul campo del Waterford ha permesso ai biancoverdi di archiviare rapidamente la sconfitta subita contro lo Shelbourne. Ancora più significativo è il rendimento casalingo: una sola sconfitta in campionato davanti al proprio pubblico, accompagnata da otto vittorie e un pareggio.

A rendere ancora più solida la candidatura al titolo contribuisce la fase difensiva. Le nove partite concluse senza subire reti rappresentano il miglior dato dell'intera lega e testimoniano l'equilibrio raggiunto dalla squadra di Bradley.

Il momento del Derry City

La situazione è decisamente più delicata in casa Derry City. I Candystripes stanno attraversando una delle fasi più complicate della stagione e i numeri raccontano un rendimento lontano dalle aspettative iniziali.

Una sola vittoria nelle ultime nove giornate ha rallentato drasticamente la corsa europea della squadra allenata da Tiernan Lynch. Il recente ko contro il Galway United ha ulteriormente complicato una classifica che vede il Derry al sesto posto, distante dalle posizioni che garantirebbero l'accesso alle competizioni continentali.

Probabili formazioni di Shamrock-Derry

Anche il rendimento esterno preoccupa. Tre sconfitte nelle ultime quattro trasferte evidenziano difficoltà che il Derry dovrà necessariamente superare per evitare di essere risucchiato nella parte centrale della graduatoria.

Stephen Bradley deve fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo. Fuori Asamoah, Gaffney e Mandroiu, oltre al giovane Ozhianvuna. In avanti toccherà quindi a McGovern guidare l'attacco con il supporto di Watts e Burke. In difesa, tra assenze e convocazioni internazionali, dovrebbe essere confermata la linea a tre composta da Sobowale, Grace e Stevens.

Gli ospiti devono rinunciare al portiere Maher e al difensore Slevin. Tra i pali ci sarà Beach, protetto dalla coppia centrale composta da Barr e McClean. A centrocampo spazio a O'Reilly e Dummigan, mentre il peso dell'attacco ricadrà principalmente su Clarke, supportato da Santos, Markey e Duffy.

Shamrock Rovers (3-4-2-1): McGinty; Sobowale, Grace, Stevens; Mulraney, Healy, Byrne, Brennan; Watts, McGovern, Burke.

Beach; Olayinka, Barr, McClean, Fleming; O'Reilly, Dummigan; Santos, Markey, Duffy; Clarke.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SHAMROCK-DERRY CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SHAMROCK-DERRY SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA