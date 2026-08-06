Il Tallaght Stadium di Dublino ospita il primo atto del terzo turno preliminare di Europa League tra Shamrock Rovers ed Egnatia. Il calcio d'inizio è fissato per martedì 4 agosto alle ore 20:45. Dopo l'eliminazione nei preliminari di Champions League, entrambe cercano un'immediata risposta per continuare il percorso europeo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SHAMROCK-EGNATIA CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SHAMROCK-EGNATIA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Il momento delle squadre

Lo Shamrock Rovers riparte dall'Europa League dopo il doppio confronto perso contro l'Ararat-Armenia, ma il successo ottenuto nella gara di ritorno ha lasciato segnali incoraggianti. La formazione irlandese sta dominando il campionato nazionale ed è reduce da un rendimento molto positivo davanti al proprio pubblico, dove ha costruito gran parte delle sue fortune negli ultimi mesi.

L'Egnatia, invece, ha salutato la Champions League soltanto ai calci di rigore contro il Celje, dopo due sfide estremamente combattute. La squadra albanese ha dimostrato grande solidità nelle competizioni europee e arriva a Dublino con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà anche avversari più esperti.

Probabili formazioni di Shamrock Rovers-Egnatia

Lo Shamrock dovrebbe confermare il collaudato 3-5-2. Bradley punterà ancora sulla coppia offensiva composta da Burke e Greene, con Byrne incaricato di dare qualità alla manovra e Healy a garantire equilibrio davanti alla difesa.

Anche l'Egnatia non dovrebbe cambiare molto rispetto agli ultimi impegni europei. Dede si affiderà al trio difensivo guidato da Bitri, mentre Kryeziu, Loukili e Medeiros avranno il compito di gestire il centrocampo e innescare Adjessa e Albanese.

Shamrock Rovers (3-5-2): McGinty; Mulraney, Lopes, Grace; Sobowale, Watts, Healy, Byrne, Brennan; Greene, Burke.

Egnatia (3-5-2): Dajsinani; Sota, Bitri, Xhemajli; Jaime, Loukili, Kryeziu, Medeiros, Yago; Adjessa, Albanese.

IL MATCH TRA SHAMROCK-EGNATIA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA