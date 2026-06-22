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Il momento dello Shelbourne

La trasformazione dello Shelbourne è una delle storie più interessanti di questa fase del campionato. A fine aprile i Reds sembravano impantanati nelle zone basse della classifica dopo quattro sconfitte consecutive che avevano fatto scattare più di un campanello d'allarme.

Da allora la squadra di Joey O'Brien ha cambiato marcia. Il successo contro il Dundalk ha rappresentato il punto di svolta di una rincorsa che ha portato lo Shelbourne fino al quinto posto. La serie positiva dura da nove partite e comprende vittorie di prestigio contro squadre che occupano le prime posizioni della graduatoria.

L'ultimo pareggio per 2-2 contro il Drogheda United ha lasciato qualche rimpianto, ma non ha cancellato le sensazioni positive di una squadra che oggi appare molto più solida e consapevole rispetto a qualche settimana fa.

Il momento del Bohemians

Il clima è decisamente diverso in casa Bohemians. La sconfitta contro il Dundalk ha fatto perdere terreno nella corsa alle posizioni più nobili della classifica e ha alimentato qualche preoccupazione attorno alla squadra di Alan Reynolds.

I Bohs hanno perso tre delle ultime quattro partite disputate e, dopo essere stati stabilmente nelle prime posizioni, si ritrovano ora costretti a rincorrere. Un rendimento che contrasta con quello mostrato per lunghi tratti della stagione.

Probabili formazioni di Shelbourne-Bohemians

Lontano da casa, però, il rendimento resta incoraggiante.dimostrano che questa squadra possiede ancora qualità e carattere sufficienti per invertire rapidamente la rotta.

Joey O'Brien dovrà ancora fare a meno del difensore Odhran Casey, che ha ripreso ad allenarsi dopo il lungo stop ma non è ancora pronto per tornare in campo. In difesa spazio quindi alla coppia formata da Bone e Barrett. In mezzo al campo Jarvis e Lunney avranno il compito di garantire equilibrio, mentre Harry Wood agirà tra le linee alle spalle dell'unica punta Odubeko.

Alandovrebbe confermare la difesa a tre vista nelle ultime uscite. Byrne, Hickey e Todd formeranno il reparto arretrato davanti a Walters. A centrocampo spazio a Power, Diallo, Devoy e Rooney, mentre Tierney e Vaughan supporteranno il terminale offensivo James-Taylor.

Shelbourne (4-2-3-1): Speel; Mbeng, Bone, Barrett, Ledwidge; Jarvis, Lunney; Caffrey, Wood, Coote; Odubeko.

Walters; Byrne, Hickey, Todd; Power, Diallo, Devoy, Rooney; Tierney, Vaughan; James-Taylor.

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