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Il momento di Ben Shelton

L'americano arriva in Germania con una fiducia enorme. La scorsa settimana ha conquistato il titolo ATP di Stoccarda battendo in finale Taylor Fritz e confermando il suo straordinario stato di forma. Il successo in Germania è arrivato poche settimane dopo il titolo conquistato ad Amburgo, dimostrando la grande crescita di Shelton su superfici differenti. Il numero 5 del ranking ATP sta vivendo probabilmente il momento migliore della sua carriera, grazie a un servizio devastante, una maggiore maturità tattica e una continuità che in passato gli era mancata. Sull'erba il suo tennis aggressivo diventa ancora più difficile da contenere.

Il momento di Nick Kyrgios

Kyrgios resta uno dei grandi enigmi del circuito. Dopo oltre cinque mesi lontano dalle competizioni ufficiali, l'australiano è rientrato proprio a Stoccarda mostrando immediatamente lampi del suo enorme talento. Ha superato Corentin Moutet al debutto prima di arrendersi soltanto al termine di una battaglia contro Sho Shimabukuro. Le condizioni fisiche rappresentano ancora l'incognita principale, ma quando il suo corpo risponde presente, Kyrgios resta uno dei giocatori più pericolosi del circuito sull'erba. Servizio, risposta aggressiva e capacità di accendere il match in qualsiasi momento continuano a essere armi di livello assoluto.

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