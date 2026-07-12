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La sfida di tennis tra Mayar Sherif e Dalma Galfi è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Iași, in Romania, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 10:00. Un confronto tra due giocatrici molto esperte della terra battuta, pronte a inaugurare il proprio cammino nel torneo rumeno. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Sherif e Galfi si sono già affrontate diverse volte in carriera, dando vita a sfide spesso combattute. Anche questa volta ci si aspetta un match equilibrato, con la superficie in terra rossa che potrebbe giocare un ruolo determinante.

Mayar Sherif: caratteristiche e carriera

Mayar Sherif, nata nel 1996 in Egitto, è una delle migliori tenniste africane degli ultimi anni e una presenza costante nel circuito WTA. Ha conquistato diversi titoli a livello ITF e WTA 125, oltre a ottenere risultati importanti nei tornei del circuito maggiore.

Dal punto di vista tecnico è una specialista della terra battuta. Fa della regolarità, della resistenza fisica e della costruzione paziente dello scambio le sue principali qualità. Ama giocare con rotazioni molto accentuate e riesce spesso a mettere in difficoltà le avversarie negli scambi lunghi.

Dalma Galfi: caratteristiche e carriera

Dalma Galfi, nata nel 1998 in Ungheria, è una giocatrice che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi spazio nel circuito WTA grazie a una crescita costante. In carriera ha conquistato diversi titoli ITF e si è resa protagonista di buoni risultati anche nei tornei WTA.

Il suo tennis è più offensivo rispetto a quello di Sherif. Dispone di un buon servizio e cerca spesso di prendere l'iniziativa con il diritto, alternando accelerazioni e colpi profondi per evitare di restare intrappolata negli scambi prolungati.

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Il momento delle due tenniste

Sherif arriva a Iași con l'obiettivo di ritrovare continuità sulla sua superficie preferita, dove ha costruito gran parte dei migliori risultati della carriera.

Galfi, invece, proverà a sfruttare il buon momento di fiducia e un tennis più aggressivo per cercare di prendere in mano gli scambi fin dalle prime battute.

Pronostico

Il WTA 250 di Iași si disputa sulla terra battuta, superficie che tradizionalmente valorizza il tennis di Mayar Sherif. L'egiziana possiede infatti grande esperienza su questo terreno, dove riesce a esprimere al meglio la sua regolarità e la sua capacità di gestire gli scambi lunghi. Galfi ha qualità sufficienti per mettere pressione con un gioco più offensivo e può rendere la partita equilibrata se riuscirà a comandare gli scambi. Tuttavia, considerando anche i precedenti e le caratteristiche della superficie,

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