Giovedì 6 agosto, alle ore 19:00 italiane, lo Sheriff Tiraspol ospiterà il San Gallo nella gara d'andata del terzo turno preliminare di Conference League. Una sfida importante per entrambe le squadre, reduci da un'eliminazione in Europa League e alla ricerca di una reazione immediata per continuare il proprio percorso europeo.

Da una parte ci sarà lo Sheriff, club abituato alle competizioni continentali e protagonista in passato anche di grandi imprese internazionali, dall'altra il San Gallo, formazione svizzera reduce da una stagione positiva culminata con la conquista della Coppa nazionale. In palio c'è l'accesso ai playoff di Conference League, ultimo ostacolo prima della fase campionato. Per scoprire dove vedere Sheriff Tiraspol-San Gallo in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di SHERIFF TIRASPOL-SAN GALLO SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Sheriff Tiraspol-San Gallo: in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Sheriff Tiraspol-San Gallo sul palinsesto BET365

Il momento di forma delle due squadre

Lo Sheriff Tiraspol arriva alla sfida con la necessità di lasciarsi alle spalle una pesante delusione europea. Dopo aver superato il turno contro l'Aluminij, la squadra moldava ha infatti subito una netta eliminazione contro il Maccabi Tel Aviv, che ha dominato il confronto mettendo in evidenza le difficoltà dello Sheriff.

Il club moldavo non vive più il periodo di assoluto dominio nazionale che lo aveva portato anche a sorprendere il calcio europeo con la storica vittoria sul campo del Real Madrid nel 2021. Tra i giocatori più attesi ci sono l'esterno offensivo Juanca Pineda e l'attaccante colombiano Jayder Asprilla, chiamati a guidare il reparto offensivo e a creare problemi alla difesa svizzera.

Il San Gallo arriva invece all'appuntamento con maggiore fiducia. La formazione di Enrico Maaßen ha vissuto una settimana europea dai due volti: dopo una prestigiosa vittoria contro il Benfica nella gara d'andata, è arrivata una pesante eliminazione nel ritorno. Nonostante il risultato finale, la prestazione offerta contro i portoghesi ha confermato il valore della squadra.

Le probabili formazioni di Arsenal-Betis

Lo Sheriff Tiraspol dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Timbur sarà il portiere, con Rai, Fomba, Ciss e Ouédraogo a formare la linea difensiva. A centrocampo spazio a Miguel Mota, Pergjoni e Moreo, mentre il tridente offensivo sarà composto da Koné, Asprilla e Pineda. Il San Gallo dovrebbe invece affidarsi al 3-5-2. Watkowiak difenderà la porta, con Okoroji, Ruiz e Gaal nel reparto arretrato. Sulle fasce agiranno Stevanović e Vandermersch, mentre in mezzo al campo ci saranno Görtler, Daschner e Boukhalfa. In attacco spazio alla coppia formata da Baldé e Witzig.

Sheriff Tiraspol (4-3-3): Timbur; Rai, Fomba, Ciss, Ouédraogo; Miguel Mota, Pergjoni, Moreo; Koné, Asprilla, Pineda. Allenatore: Mihailov.

San Gallo (3-5-2): Watkowiak; Okoroji, Ruiz, Gaal; Stevanović, Görtler, Daschner, Boukhalfa, Vandermersch; Baldé, Witzig. Allenatore: Maaßen.

E allora che aspetti? Guarda ora Sheriff Tiraspol-San Gallo in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU