Lo streaming gratis della gara Shevchenko-Shelbayh: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
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La sfida di tennis tra Alexander Shevchenko e Abdullah Shelbayh è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 12:10. Un incontro interessante tra due giocatori giovani e ambiziosi, pronti a lottare per un posto nel turno decisivo delle qualificazioni sul verde britannico. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il Shevchenko arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare la propria crescita nel circuito. Il kazako è un giocatore solido da fondo campo, capace di costruire il punto con pazienza e di alzare il livello nei momenti importanti del match.
Lo Shelbayh, invece, è uno dei talenti emergenti del tennis mondiale. Il giocatore giordano si distingue per un tennis aggressivo e per la capacità di sorprendere con variazioni e ritmo, provando spesso a prendere in mano lo scambio fin dai primi colpi.
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Il momento dei due tennistiShevchenko proverà a imporre la propria solidità e il controllo degli scambi da fondo campo.
Shelbayh cercherà invece di alzare il ritmo e giocare in modo più aggressivo per provare a sorprendere l’avversario e conquistare il passaggio del turno.
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