Tra i protagonisti meno attesi della settimana tedesca c'è senza dubbio Sho Shimabukuro. Il giapponese si è costruito il proprio posto negli ottavi di finale dell'ATP 250 di Stoccarda partendo dalle qualificazioni e ora si trova davanti uno dei nomi più conosciuti del circuito: Nick Kyrgios. L'incontro è in programma giovedì 11 giugno alle ore 12:10 sui campi in erba del Tennis Club Weissenhof. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SHIMABUKURO-KYRGIOS CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SHIMABUKURO-KYRGIOS SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare Shimabukuro-Kyrgios in diretta TV e in streaming gratuito

Il momento dei due tennisti

Per gli iscritti asarà disponibile anche la copertura streaming live dell’evento. Dopo l’accesso al proprio profilo, il match potrà essere visualizzato tramite il palinsesto live della piattaforma sia da pc che da smartphone, con statistiche aggiornate in tempo reale.

Shimabukuro arriva all'appuntamento con una fiducia crescente. Le vittorie ottenute contro Stefanos Sakellaridis, Jurij Rodionov e Quentin Halys hanno confermato l'ottimo adattamento del giapponese alla superficie e il buon momento di forma attraversato nelle ultime settimane. Sei successi nelle ultime dieci partite rappresentano un bilancio incoraggiante per un giocatore che sta cercando di consolidarsi stabilmente nel circuito maggiore. Uno degli aspetti più interessanti del suo tennis riguarda la capacità di entrare rapidamente in partita. Nelle ultime uscite Shimabukuro ha spesso conquistato il primo set, riuscendo a imporre il proprio ritmo fin dalle battute iniziali e sfruttando con efficacia le occasioni in risposta.

Kyrgios, invece, continua a essere uno dei giocatori più imprevedibili del panorama mondiale. L'australiano ha iniziato il torneo superando Corentin Moutet in due set, mostrando lampi del talento che lo ha reso protagonista per anni sui grandi palcoscenici internazionali. Tuttavia il rendimento complessivo degli ultimi mesi racconta una continuità ancora lontana dagli standard che lo avevano portato ai vertici del tennis mondiale.

Non esistono precedenti ufficiali tra i due giocatori, elemento che aggiunge ulteriore curiosità alla vigilia. Da una parte un tennista in piena fiducia e già rodato dalle qualificazioni, dall'altra un giocatore capace di alzare improvvisamente il livello grazie a servizio, fantasia e colpi fuori dal comune. Ingredienti che promettono uno degli incontri più intriganti della giornata a Stoccarda.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SHIMABUKURO-KYRGIOS CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA SHIMABUKURO-KYRGIOS SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA