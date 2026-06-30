Il secondo turno di Wimbledon propone un interessante derby ceco tra Katerina Siniakova e Nikola Bartunkova, due giocatrici appartenenti alla top 50 mondiale ma con percorsi e caratteristiche differenti. Da una parte c'è l'esperienza di Siniakova, ormai presenza fissa nel circuito maggiore; dall'altra l'entusiasmo della giovane Bartunkova, protagonista di un'ottima stagione sull'erba. Le due non si erano mai affrontate prima di questo match, rendendo la sfida ancora più intrigante. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Siniakova-Bartunkova: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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arriva all'appuntamento con. All'esordio a Wimbledon ha ottenuto un successo convincente contro Qinwen Zheng, confermando il buon livello espresso anche nella preparazione sull'erba, dove ha raggiunto gli ottavi di finale al WTA 500 di Berlino. La ceca si distingue per l'efficacia al servizio, conquistando circa il, e per una buona capacità di trasformare le occasioni di break.si presenta in ottima forma, con. La giovane ceca ha disputato un'eccellente stagione sull'erba, raggiungendo la finale del Challenger di Birmingham e i quarti di finale del WTA 500 di Berlino, dove ha messo in difficoltà anche Aryna Sabalenka. Al primo turno di Wimbledon ha superato Peyton Stearns in tre set, confermando solidità e competitività contro avversarie di buon livello.

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