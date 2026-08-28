Il Ramón Sánchez-Pizjuán apre le porte a una sfida che mette subito alla prova le ambizioni di Siviglia e Atlético de Madrid. La 3ª giornata di Liga EA Sports propone infatti il confronto tra gli andalusi di Luis Garcia Plaza e i Colchoneros di Diego Simeone, con i padroni di casa protagonisti di un avvio di stagione sorprendente e gli ospiti ancora imbattuti. VEDI SIVIGLIA-ATLETICO MADRID IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di Levante-Betis. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Siviglia-Atletico Madrid in diretta TV e streaming

sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di. La partita potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio tra gli appuntamenti della giornata. Accedi al palinsesto Bet365 e cerca Siviglia-Atletico Madrid

La partita risulta disponibile anche attraverso Vincitù. Prima del calcio d’inizio è consigliabile controllare nuovamente la presenza dell’evento e le condizioni richieste dalla piattaforma.

Goldbet e Lottomatica permettono invece di consultare le altre dirette sportive e le partite presenti nei rispettivi palinsesti:

Prima del calcio d'inizio è consigliabile verificare il palinsesto ufficiale per conoscere le modalità di visione disponibili, gli eventuali requisiti di accesso e la piattaforma sulla quale sarà possibile seguire la partita.

Come accedere allo streaming di Siviglia-Atlético Madrid

Per seguire Siviglia-Atlético Madrid in streaming è necessario:

scegliere la piattaforma che trasmette la gara; accedere al proprio account oppure completare la registrazione, se richiesta; aprire la sezione dedicata alla Liga; individuare la sfida tra Siviglia e Atlético Madrid; verificare le condizioni previste per la visione; avviare la diretta all'orario stabilito.

Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Siviglia-Atlético Madrid: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 3ª giornata di Liga EA Sports e si disputa al Ramón Sánchez-Pizjuán. Il Siviglia arriva all'appuntamento con sei punti conquistati nelle prime due giornate, mentre l'Atlético Madrid è ancora imbattuto con quattro punti.

Partita: Siviglia-Atlético Madrid

Siviglia-Atlético Madrid Competizione: Liga EA Sports

Liga EA Sports Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 21:30

21:30 Stadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

Ramón Sánchez-Pizjuán Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per il Siviglia si tratta di un primo grande banco di prova dopo un avvio di campionato perfetto. L'Atlético, invece, vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Villarreal e continuare a dare segnali importanti nella corsa ai vertici della classifica.

Il momento del Siviglia

Il Siviglia è una delle sorprese più interessanti di questo avvio di Liga. La squadra di Luis Garcia Plaza ha conquistato due vittorie nelle prime due giornate, superando prima il Rayo Vallecano per 2-1 e poi imponendosi con un netto 3-1 sul campo dell'Athletic Bilbao.

Il successo ottenuto al San Mamés ha ulteriormente rafforzato le convinzioni della squadra andalusa. I gol di Oso, Ejuke e Romero hanno permesso al Siviglia di conquistare altri tre punti e di presentarsi alla sfida contro l'Atlético Madrid a punteggio pieno.

Anche il nuovo centravanti Robbie Ure si è già calato nella nuova realtà, pur non avendo ancora trovato la massima continuità. “Questa squadra è fantastica e per me è un sogno essere qui”. Queste le parole del nuovo numero 9 biancorosso durante la sua presentazione ufficiale.

Garcia Plaza dovrebbe confermare il solido 4-2-3-1, con Ure al centro dell'attacco. Alle sue spalle agiranno Ejuke e Oso sulle fasce, mentre Peque è favorito sulla trequarti. Vargas scalpita dalla panchina. In mediana confermata la coppia formata da Guridi e Agoume.

Il momento dell'Atlético Madrid

L'Atlético Madrid arriva a Siviglia dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Villarreal. Una partita complicata per i Colchoneros, capaci di rimontare nel finale nonostante l'inferiorità numerica grazie alla rete di Giuliano.

“Una partita molto difficile per noi contro un grande avversario. Abbiamo sofferto ma è normale, io sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi”. Così Diego Simeone ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando la capacità dell'Atlético di non mollare fino all'ultimo.

Il tecnico argentino dovrà però continuare a gestire la delicata situazione legata a Julian Alvarez. Il centravanti argentino è entrato nella ripresa contro il Villarreal, venendo accolto dai fischi di parte del pubblico per le continue indiscrezioni sul possibile trasferimento al Barcellona. Simeone ha confermato che Alvarez non sarà disponibile per questa sfida.

In attacco dovrebbe quindi esserci spazio per Lookman e Lee, con il secondo sempre più convincente. Sulle fasce confermati Giuliano e Baena, mentre in mezzo al campo Hjulmand dovrebbe essere nuovamente affiancato da Koke. In difesa, a causa della squalifica di Le Normand, spazio a Gimenez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sevilla (4-2-3-1): Vlachodimos; Iglesias, Sangante, Castrin, Suazo; Agoume, Guridi; Ejuke, Peque, Oso; Ure. Allenatore: Garcia Plaza.

Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Pubill, Gimenez, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Koke, Hjulmand, Baena; Lookman, Lee. Allenatore: Simeone.