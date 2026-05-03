Torna LaLiga che ci propone una sfida delicata soprattutto in chiave salvezza ed Europa: Siviglia-Real Sociedad, in programma lunedì 4 maggio alle ore 21:00. Il Siviglia, diciottesimo a 34 punti, è in piena lotta per non retrocedere e ha bisogno di un risultato positivo, mentre la Real Sociedad, ottava a 43 punti, cerca continuità per rimanere agganciata alla zona europea. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Matías Almeyda, si presenta con un 4-2-3-1 che punta su equilibrio e qualità tra le linee. Vargas e Sow saranno fondamentali nella costruzione offensiva, mentre Adams agirà da riferimento avanzato per finalizzare le occasioni.

La Real Sociedad, guidata da Sergio Francisco, risponde con un 4-3-3 tecnico e dinamico, basato su possesso palla e ampiezza. Kubo e Barrenetxea agiranno sugli esterni per creare superiorità, con Guedes chiamato a finalizzare il lavoro della squadra.

Le probabili formazioni di Siviglia-Real Sociedad

Ci si attende una partita intensa, con il Siviglia che proverà a sfruttare il fattore campo per uscire dalla zona calda, mentre la Real Sociedad cercherà di imporre il proprio gioco per portare a casa punti importanti in chiave europea. In una gara con obiettivi così diversi, la gestione dei momenti e la concretezza sotto porta saranno decisive.

Siviglia (4-2-3-1): Vlachodimos, Sanchez, Cardoso, Marcao, Suazo, Agoumé, Mendy, Fernandez, Sow, Vargas, Adams. Allenatore: Matías Almeyda

Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Kubo, Guedes, Barrenetxea. Allenatore: Sergio Francisco

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