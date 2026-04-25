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La sfida di NBA tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics si gioca nella notte tra domenica 26 aprile e lunedì 27 aprile alle ore 01:00. Un grande classico della Eastern Conference, con due squadre storiche che si ritrovano in una gara dal peso specifico altissimo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Sixers arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il talento offensivo e la capacità di creare vantaggi nei possessi chiave. Philadelphia è una squadra che può accendersi rapidamente, ma nei playoff deve trovare continuità e solidità difensiva per competere contro avversari di questo livello.

I Celtics, invece, rappresentano una delle squadre più complete della lega. Boston unisce qualità offensiva, profondità del roster e grande intensità difensiva. La capacità di gestire i ritmi e colpire nei momenti decisivi è uno dei loro principali punti di forza.

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Il momento delle due squadre

I

cercheranno di imporre il proprio talento offensivo e di trovare ritmo, puntando su soluzioni individuali e costruzione dei possessi.

I Celtics, dal canto loro, proveranno a controllare la gara con difesa e organizzazione, cercando di sfruttare la profondità e la qualità del roster per fare la differenza nei momenti decisivi.

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