Slovacchia-Kazakistan si gioca martedì 29 settembre alle ore 20:45 alla Košická futbalová aréna di Košice, gara valida per la seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27, Lega C, Gruppo C3. La Slovacchia arriva al secondo appuntamento con tre punti grazie al 2-0 sulla Moldavia, mentre il Kazakistan ha esordito con il pareggio per 1-1 contro le Isole Far Oer.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365 La Slovacchia di Vladimír Weiss vuole confermare quanto mostrato all'esordio, quando Ivan Schranz e Ondrej Duda hanno deciso la sfida contro la Moldavia. Il Kazakistan di John van 't Schip, invece, cerca il primo successo dopo il punto conquistato a Tórshavn. Tra gli slovacchi spiccano Stanislav Lobotka, Milan Škriniar e Lukáš Haraslín, mentre la formazione kazaka dovrà fare a meno di Islam Chesnokov, squalificato, e di Dastan Satpaev, fermato da un problema alla coscia.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE. Dove vedere Slovacchia-Kazakistan in TV e streaming La sfida sarà trasmessa in Italia da Sky Sport Calcio all'interno della Diretta Gol delle partite delle 20:45. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW, mentre la programmazione Sky comprende Slovacchia-Kazakistan insieme alle altre gare della Nations League in contemporanea. Slovacchia La Slovacchia ha iniziato il percorso nella Lega C con un convincente 2-0 sulla Moldavia, risultato maturato già nel primo tempo grazie alle reti di Schranz e Duda. La squadra di Vladimír Weiss può contare su una struttura esperta, con Škriniar e Dávid Hancko al centro della difesa e Lobotka davanti alla retroguardia. Il successo dell'esordio ha permesso agli slovacchi di partire con il piede giusto nel Gruppo C3. Il fattore campo e la possibilità di portarsi a quota sei punti rendono particolarmente importante la sfida contro il Kazakistan, soprattutto considerando il successivo calendario del girone. Kazakistan Il Kazakistan ha conquistato un punto all'esordio pareggiando 1-1 contro le Isole Far Oer. La squadra di John van 't Schip arriva quindi a Košice con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo contro la nazionale slovacca e restare agganciata al gruppo. La formazione kazaka dovrà però fare i conti con due assenze pesanti: Islam Chesnokov è squalificato, mentre Dastan Satpaev non è disponibile per un problema alla coscia. La squadra può comunque contare su Nuraly Alip in difesa e su Galymzhan Kenzhebek e Maksim Samorodov per aumentare la pericolosità offensiva. Le chiavi della partita Il primo elemento da seguire sarà il controllo del centrocampo, zona nella quale la Slovacchia può sfruttare la capacità di Lobotka di gestire il possesso e dare ordine alla costruzione. Il Kazakistan dovrà invece cercare di limitare la qualità degli slovacchi tra le linee e sfruttare le transizioni offensive. Le assenze di Chesnokov e Satpaev riducono però le alternative a disposizione di van 't Schip nel reparto avanzato. Slovacchia-Kazakistan: data, orario e canali Partita: Slovacchia-Kazakistan

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 2ª giornata, Gruppo C3

Data: martedì 29 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Košická futbalová aréna, Košice

Diretta TV: Sky Sport Calcio, Diretta Gol

Diretta streaming ufficiale: NOW

Telecronaca: Diretta Gol Sky Sport Le probabili formazioni La Slovacchia dovrebbe confermare il 4-3-3 visto all'esordio contro la Moldavia, con Dominik Greif candidato alla porta e la coppia Škriniar-Hancko al centro della difesa. In mezzo al campo Lobotka e Duda rappresentano due punti di riferimento, mentre il tridente dovrebbe ruotare ancora attorno a Haraslín e Strelec. Il Kazakistan dovrebbe rispondere con una struttura a quattro difensori e due centrocampisti centrali. Alip e Kasym sono candidati al centro della difesa, mentre Kenzhebek e Samorodov possono rappresentare due delle principali soluzioni offensive. Chesnokov e Satpaev non saranno disponibili. Slovacchia (4-3-3): Greif; Pekarík, Škriniar, Hancko, Obert; Lobotka, Duda, Bero; Haraslín, Strelec, Schranz. Kazakistan (4-2-3-1): Seisen; Kairov, Kasym, Alip, Vorogovskiy; Kuat, Orazov; Kenzhebek, Zhumat, Samorodov; Sviridov.