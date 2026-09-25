Slovacchia-Moldavia si affrontano sabato 26 settembre alle ore 21:45 al Futbal Tatran Arena di Prešov, nella prima giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27. Le due nazionali sono inserite nel Gruppo C3 insieme a Kazakistan e Isole Faroe e iniziano entrambe il percorso con zero punti. La squadra di Vladimír Weiss punta a partire con tre punti davanti al proprio pubblico, mentre la formazione di Lilian Popescu cerca un risultato positivo contro una delle principali candidate alla vittoria del raggruppamento.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La Slovacchia arriva all'appuntamento dopo le amichevoli estive contro Malta e Montenegro, chiuse rispettivamente con una vittoria per 2-1 e un pareggio per 2-2. La Moldavia ha invece pareggiato 1-1 con l'Armenia e 2-2 con la Bulgaria nelle ultime due uscite. Weiss ha convocato 30 giocatori, confermando le principali colonne della nazionale, mentre Popescu ha inserito 25 elementi nella lista per le gare di Nations League.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Slovacchia-Moldavia in TV e streaming

La sfida della

sarà trasmessa in Italia da

, con la possibilità di seguire la partita in streaming attraverso

. La UEFA indica inoltre Sky Italia tra i partner ufficiali italiani della competizione.

Slovacchia, Weiss punta sull'esordio casalingo

La

apre il nuovo percorso in Nations League dopo aver chiuso la precedente stagione internazionale con alcune indicazioni interessanti nelle amichevoli di giugno. Il 2-1 contro Malta e il successivo 2-2 con il Montenegro hanno permesso al commissario tecnico di valutare anche diversi elementi della rosa in vista della nuova competizione.

Nella convocazione figurano giocatori di esperienza come Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Dávid Hancko e Martin Dúbravka, oltre a elementi offensivi come Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, David Strelec e Róbert Boženík. Weiss ha inoltre richiamato Ivan Schranz dopo l'infortunio e inserito Erik Prekop, mentre l'obiettivo dichiarato alla vigilia è quello di conquistare il primo posto nel girone.

Moldavia, Popescu riparte da una rosa giovane

La

si presenta a Prešov con una rosa composta da 25 giocatori e con diverse novità rispetto alle precedenti convocazioni. Tra i punti di riferimento della squadra figurano

, Vadim Rața e Nichita Moțpan, mentre in attacco il tecnico può contare su Virgiliu Postolachi e Dmitri Mandrîcenco.

Le ultime due amichevoli hanno prodotto altrettanti pareggi, contro Armenia e Bulgaria, risultati che hanno evidenziato una squadra capace di trovare la via del gol ma ancora alla ricerca di maggiore continuità. La Moldavia, che sicuramente non parte coi favori del pronostico, dovrà soprattutto contenere il palleggio slovacco e provare a sfruttare le ripartenze attraverso gli esterni.

Le chiavi della partita

Uno dei temi principali sarà il

, dove la Slovacchia può affidarsi alla qualità di Lobotka e alla capacità di Duda e Bero di accompagnare l'azione. La Moldavia dovrà cercare di ridurre gli spazi centrali e impedire agli slovacchi di arrivare con facilità negli ultimi trenta metri: è facile quindi prevedere una gara in cui il pallino del gioco sarà in mano ai padroni di casa, con gli ospiti costretti ad avere un baricentro più basso.

Attenzione anche alla fascia destra slovacca, dove Suslov può creare superiorità e attaccare la linea difensiva moldava. Dall'altra parte Reabciuk rappresenta una delle principali risorse per accompagnare la manovra e trasformare le ripartenze in azioni offensive.

Per la Moldavia sarà inoltre importante mantenere la partita su ritmi controllati. La Slovacchia ha maggiore esperienza internazionale e può contare su diversi giocatori abituati a partite di alto livello, mentre gli ospiti cercheranno soprattutto di rimanere compatti e sfruttare gli spazi lasciati dalla formazione di Weiss per provare qualche rapida sortita offensiva.

Slovacchia-Moldavia: data, orario e canali

Partita: Slovacchia-Moldavia

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 1ª

Data: sabato 26 settembre 2026

Orario: 21:45

Stadio: Futbal Tatran Arena, Prešov

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: NOW

Telecronaca: da confermare

Le probabili formazioni

La

dovrebbe affidarsi a una struttura offensiva con tre giocatori avanzati, sfruttando la qualità di Suslov e Haraslín sulle corsie e la presenza di Strelec al centro dell'attacco. La Moldavia potrebbe rispondere con un sistema più prudente, affidandosi a Reabciuk e Rața per dare equilibrio alla squadra. Le scelte definitive saranno confermate soltanto con le formazioni ufficiali.

Slovacchia (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Škriniar, Vavro, Hancko; Lobotka, Bero, Duda; Suslov, Strelec, Haraslín.

Moldavia (4-3-3): Celeadnic; Revenco, Baboglo, Dumbravanu, Reabciuk; Rața, Moțpan, Stînă; Bodișteanu, Postolachi, Mandrîcenco.