Il Manchester City si diverte ricreando i meme: il risultato è da ridere

La Champions League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte Slovan Bratislava-Mjallby, in programma martedì 11 agosto alle ore 20:15. Il doppio confronto riparte dal successo per 2-1 dello Slovan Bratislava ottenuto nella gara d'andata, un risultato che lascia ancora aperta la corsa alla qualificazione.

Lo Slovan Bratislava potrà contare sul fattore campo e sul vantaggio conquistato in Svezia per provare a completare l'opera, mentre il Mjallby sarà chiamato a una prestazione di grande carattere per ribaltare il risultato e continuare il proprio cammino nella massima competizione europea.

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Lo Slovan Bratislava vuole difendere il vantaggio

Lo

arriva alla gara di ritorno forte del successo per

conquistato nella prima sfida. Il vantaggio di una sola rete rappresenta un margine importante, ma non sufficiente per affrontare l'incontro con leggerezza.

Davanti ai propri tifosi, la formazione slovacca proverà a gestire il ritmo della partita e a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari, chiamati necessariamente a cercare il gol per rimettere in equilibrio il doppio confronto.

Il Mjallby cerca la rimonta

Il

arriva a Bratislava con l'obiettivo di ribaltare il risultato maturato nella gara d'andata. La formazione svedese ha ancora tutte le possibilità per riaprire il discorso qualificazione, ma dovrà disputare una partita attenta e coraggiosa.

Gli ospiti proveranno ad aumentare la propria pericolosità offensiva, cercando la rete che permetterebbe di pareggiare immediatamente il conto complessivo. Allo stesso tempo, sarà fondamentale non concedere troppo a uno Slovan pronto a sfruttare le ripartenze.

Il momento della sfida

La sfida tra

e

si preannuncia equilibrata e combattuta. Il successo di misura ottenuto dagli slovacchi all'andata lascia infatti ancora aperti tutti gli scenari e rende il ritorno decisivo per entrambe le squadre.

Lo Slovan parte con il vantaggio del risultato e del fattore campo, mentre il Mjallby proverà a trovare la prestazione necessaria per ribaltare il doppio confronto e conquistare la qualificazione al turno successivo dei preliminari di Champions League.

Le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Mjallby

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Champions League.

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