Oblak e compagni cercano una vittoria che in gare ufficiali manca da tempo. La Macedonia del Nord arriva invece a Lubiana con il problema del gol
La Slovenia ha cominciato la Nations League senza segnare e senza subire gol. Contro la Scozia ha pensato soprattutto a non concedere troppo e alla fine lo 0-0 ha portato il primo punto del nuovo percorso con Boštjan Cesar in panchina. Slovenia-Macedonia del Nord si gioca martedì 29 settembre alle 20:45 allo Stožice di Lubiana e questa volta agli sloveni servirà probabilmente qualcosa in più davanti. La prima giornata ha mostrato una squadra solida, ma poco presente nell'area avversaria. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La Macedonia del Nord arriva con problemi ancora maggiori. Il 3-0 subito in casa contro la Svizzera ha lasciato Sedloski senza punti e soprattutto senza risposte dall'attacco. Quella contro gli elvetici è stata infatti la quinta partita consecutiva senza segnare. Per entrambe, quindi, la seconda giornata parte dalla stessa necessità: trovare finalmente un gol. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.
Una partita dentro Diretta Gol: come seguire Slovenia-Macedonia del NordSlovenia-Macedonia del Nord sarà una delle partite della Nations League in programma alle 20:45 di martedì 29 settembre. In Italia la sfida dello Stožice non avrà una diretta televisiva integrale: sarà possibile seguirne gol e principali aggiornamenti all'interno di Diretta Gol Nations League su Sky Sport Calcio, canale 202. La stessa copertura sarà accessibile in streaming attraverso Sky Go per gli abbonati Sky e tramite NOW con l'offerta Sport.
Oblak ha chiuso la porta, ma davanti la Slovenia ha fatto troppo pocoIl punto conquistato contro la Scozia ha almeno permesso alla Slovenia di ritrovare una partita senza reti subite. Era uno degli aspetti sui quali Cesar aveva bisogno di intervenire dopo un periodo nel quale la sua nazionale aveva concesso troppo. La scelta di utilizzare una squadra molto prudente ha funzionato soprattutto davanti a Oblak. Bijol ha guidato il reparto centrale e gli sloveni hanno accettato di lasciare spesso il pallone agli avversari pur di proteggere meglio la propria area.
Quando è stato necessario attaccare, però, sono emersi altri problemi. La Slovenia ha prodotto poco e non è riuscita ad accompagnare con continuità Šporar. A Lubiana qualcosa potrebbe cambiare proprio per questo motivo. Vipotnik rappresenta un'alternativa per l'attacco, mentre Cesar dovrà valutare le condizioni di Drkušić. Zec è pronto a trovare spazio nel reparto arretrato.
Cinque partite senza segnare: il problema di Sedloski ormai è tutto davantiPer la Macedonia del Nord il risultato della prima giornata è stato decisamente più pesante. La Svizzera ha vinto 3-0 e ha lasciato pochissimo alla squadra di Sedloski. Ancora più del risultato preoccupa però la difficoltà nel creare occasioni. I macedoni non segnano ormai da cinque partite consecutive e a Lubiana dovranno trovare una soluzione a un problema che comincia a durare da troppo tempo.
Le responsabilità offensive passeranno ancora da Eljif Elmas ed Enis Bardhi. Sono i due giocatori con maggiore qualità tecnica e quelli dai quali Sedloski si aspetta qualcosa quando la partita diventa complicata. Davanti Miovski dovrebbe essere accompagnato da Rastoder, mentre Dimitrievski rimane una certezza tra i pali. La Macedonia ha bisogno soprattutto di ritrovare fiducia: segnare dopo un'attesa così lunga potrebbe cambiare completamente anche il modo di stare dentro la partita.
Se Bardhi ed Elmas non trovano spazio, Miovski rischia di restare da solo: la chiave tatticaLa partita può dipendere molto dalla capacità della Macedonia del Nord di portare palloni nella zona occupata da Bardhi ed Elmas. La Slovenia difficilmente concederà campo centralmente. Cesar può stringere molto le distanze tra difesa e centrocampo, obbligando gli avversari a cercare soluzioni sulle corsie.
Per Sedloski diventa quindi importante evitare che Miovski rimanga isolato contro i centrali sloveni. Elmas dovrà avvicinarsi maggiormente all'area, mentre Bardhi può abbassarsi per iniziare l'azione e provare a liberare spazio davanti a sé. Dall'altra parte la Slovenia dovrà invece capire quando abbandonare l'atteggiamento prudente mostrato contro la Scozia. Giocando in casa e contro un'avversaria reduce da cinque gare senza gol, limitarsi nuovamente a difendere rischierebbe di essere troppo poco.
Le probabili formazioni di Slovenia-Macedonia del NordCesar deve valutare soprattutto la situazione di Drkušić. In caso di forfait, Zec è il principale candidato a entrare nella linea difensiva accanto a Bijol. Il CT può riproporre una struttura molto simile a quella vista contro la Scozia, con Karničnik e Janža sulle corsie. In mezzo Gnezda Čerin ed Elšnik dovrebbero conservare il proprio posto, mentre davanti rimane aperto il confronto tra Šporar e Vipotnik.
Sedloski dovrebbe affidarsi ancora a Dimitrievski in porta. Zajkov e Musliu guideranno la difesa, Bardhi rimarrà uno dei riferimenti del centrocampo ed Elmas avrà maggiore libertà quando la Macedonia riuscirà ad avanzare.
SLOVENIA (5-4-1): Oblak; Karničnik, Brekalo, Bijol, Zec, Janža; Matko, Gnezda Čerin, Elšnik, Šturm; Šporar. CT Cesar.
MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Ilievski, Zajkov, Musliu, Herrera; Kostadinov, Gaštarov, Bardhi, Elmas; Miovski, Rastoder. CT Sedloski.
Lubiana, ore 20:45: tutto quello che serve prima del calcio d'inizioPartita: Slovenia-Macedonia del NordCompetizione: UEFA Nations League 2026/27Lega: BGruppo: 1Giornata: 2ªData: martedì 29 settembre 2026Orario: 20:45Stadio: Stožice, LubianaDiretta TV: Sky Sport Calcio (canale 202), all'interno di Diretta Gol Nations LeagueStreaming: Sky Go e NOWCopertura: non integrale, all'interno di Diretta Gol Nations League
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