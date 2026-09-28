La Slovenia ha cominciato la Nations League senza segnare e senza subire gol. Contro la Scozia ha pensato soprattutto a non concedere troppo e alla fine lo 0-0 ha portato il primo punto del nuovo percorso con Boštjan Cesar in panchina. Slovenia-Macedonia del Nord si gioca martedì 29 settembre alle 20:45 allo Stožice di Lubiana e questa volta agli sloveni servirà probabilmente qualcosa in più davanti. La prima giornata ha mostrato una squadra solida, ma poco presente nell'area avversaria. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Macedonia del Nord arriva con problemi ancora maggiori. Il 3-0 subito in casa contro la Svizzera ha lasciato Sedloski senza punti e soprattutto senza risposte dall'attacco. Quella contro gli elvetici è stata infatti la quinta partita consecutiva senza segnare. Per entrambe, quindi, la seconda giornata parte dalla stessa necessità: trovare finalmente un gol. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Una partita dentro Diretta Gol: come seguire Slovenia-Macedonia del Nord

Oblak ha chiuso la porta, ma davanti la Slovenia ha fatto troppo poco

sarà una delle partite della Nations League in programma alle. In Italia la sfida dello Stožice: sarà possibile seguirne gol e principali aggiornamenti all'interno di. La stessa copertura sarà accessibile inattraversoper gli abbonati Sky e tramitecon l'offerta Sport.Il punto conquistato contro laha almeno permesso alladi ritrovare una partita senza reti subite. Era uno degli aspetti sui qualiaveva bisogno di intervenire dopo un periodo nel quale la sua nazionale aveva concesso troppo. La scelta di utilizzare una squadra molto prudente ha funzionato soprattutto davanti aha guidato il reparto centrale e gli sloveni hanno accettato di lasciare spesso il pallone agli avversari pur di proteggere meglio la propria area.

Quando è stato necessario attaccare, però, sono emersi altri problemi. La Slovenia ha prodotto poco e non è riuscita ad accompagnare con continuità Šporar. A Lubiana qualcosa potrebbe cambiare proprio per questo motivo. Vipotnik rappresenta un'alternativa per l'attacco, mentre Cesar dovrà valutare le condizioni di Drkušić. Zec è pronto a trovare spazio nel reparto arretrato.

Cinque partite senza segnare: il problema di Sedloski ormai è tutto davanti

Per lail risultato della prima giornata è stato decisamente più pesante. Laha vinto 3-0 e ha lasciato pochissimo alla squadra di Sedloski. Ancora più del risultato preoccupa però la difficoltà nel creare occasioni. I macedoni non segnano ormai dae a Lubiana dovranno trovare una soluzione a un problema che comincia a durare da troppo tempo.

Le responsabilità offensive passeranno ancora da Eljif Elmas ed Enis Bardhi. Sono i due giocatori con maggiore qualità tecnica e quelli dai quali Sedloski si aspetta qualcosa quando la partita diventa complicata. Davanti Miovski dovrebbe essere accompagnato da Rastoder, mentre Dimitrievski rimane una certezza tra i pali. La Macedonia ha bisogno soprattutto di ritrovare fiducia: segnare dopo un'attesa così lunga potrebbe cambiare completamente anche il modo di stare dentro la partita.

Gand, Belgio - 10 ottobre: Enis Bardhi della Macedonia del Nord interagisce con il compagno di squadra Milan Ristovski al termine della partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Belgio e Macedonia del Nord alla Planet Group Arena il 10 ottobre 2025 a Gand, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Se Bardhi ed Elmas non trovano spazio, Miovski rischia di restare da solo: la chiave tattica

La partita può dipendere molto dalla capacità delladi portare palloni nella zona occupata da. Ladifficilmente concederà campo centralmente.può stringere molto le distanze tra difesa e centrocampo, obbligando gli avversari a cercare soluzioni sulle corsie.

Per Sedloski diventa quindi importante evitare che Miovski rimanga isolato contro i centrali sloveni. Elmas dovrà avvicinarsi maggiormente all'area, mentre Bardhi può abbassarsi per iniziare l'azione e provare a liberare spazio davanti a sé. Dall'altra parte la Slovenia dovrà invece capire quando abbandonare l'atteggiamento prudente mostrato contro la Scozia. Giocando in casa e contro un'avversaria reduce da cinque gare senza gol, limitarsi nuovamente a difendere rischierebbe di essere troppo poco.

Le probabili formazioni di Slovenia-Macedonia del Nord

deve valutare soprattutto la situazione di. In caso di forfait, Zec è il principale candidato a entrare nella linea difensiva accanto a Bijol. Il CT può riproporre una struttura molto simile a quella vista contro la Scozia, con Karničnik e Janža sulle corsie. In mezzo Gnezda Čerin ed Elšnik dovrebbero conservare il proprio posto, mentre davanti rimane aperto il confronto tra Šporar e

Sedloski dovrebbe affidarsi ancora a Dimitrievski in porta. Zajkov e Musliu guideranno la difesa, Bardhi rimarrà uno dei riferimenti del centrocampo ed Elmas avrà maggiore libertà quando la Macedonia riuscirà ad avanzare.

SLOVENIA (5-4-1): Oblak; Karničnik, Brekalo, Bijol, Zec, Janža; Matko, Gnezda Čerin, Elšnik, Šturm; Šporar. CT Cesar.

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Ilievski, Zajkov, Musliu, Herrera; Kostadinov, Gaštarov, Bardhi, Elmas; Miovski, Rastoder. CT Sedloski.

Lubiana, ore 20:45: tutto quello che serve prima del calcio d'inizio

Slovenia-Macedonia del NordUEFA Nations League 2026/272ªmartedì 29 settembre 202620:45Stožice, Lubiana