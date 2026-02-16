Sonderjyske-Silkeborg: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superligaen su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 16 febbraio - 16:18

La ventesima giornata di Danish Superliga mette di fronte Sonderjyske e Silkeborg IF in un confronto che può cambiare gli equilibri della parte centrale della classifica. Si gioca al Sydbank Park, teatro di una gara che promette ritmo e tensione fin dai primi minuti. I padroni di casa cercano continuità e risposte immediate, mentre gli ospiti vogliono invertire una tendenza esterna fin qui complicata.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Superligaen:

Dove vedere la Superligaen 1 in Streaming e in Tv — SONDERJYSKE SILKEBORG SUPERLIGAEN 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Sonderjyske-Silkeborg in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Sonderjyske — Il Sonderjyske si presenta all’appuntamento con una classifica solida e con un rendimento interno che ha costruito gran parte del suo percorso stagionale. Davanti al proprio pubblico la squadra ha mostrato personalità, capacità di gestire i momenti della gara e una produzione offensiva costante. Lo stop rimediato nell’ultimo turno (col Nordsjaelland) ha interrotto una striscia positiva che durava da settimane, ma non ha cancellato le certezze costruite nel tempo.

Qui Silkeborg — Il Silkeborg IF affronta la trasferta con numeri meno rassicuranti e con la necessità di dare una svolta lontano dal proprio stadio. Il rendimento esterno ha frenato la corsa in classifica e l’ultima sconfitta (col Viborg) ha aumentato la pressione sull’ambiente.

Probabili formazioni — Sonderjyske (4-2-3-1): Sorensen; Waever, Jensen, Soulas, Duru; Emini, Sommer; Agger, Lyng, Qamili; Hoppe. Allenatore: Thomas Norgaard

Silkeborg (4-2-3-1): Larsen; Gammelby, Priesborg, Ganchas, Montano; Westh, Wikman, Larsen; McCowatt, Al Hajj; Adamsen. Allenatore: Kent Nielsen

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Superligaen: