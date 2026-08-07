La'Sydbank Park di Haderslev ospita la sfida tra SonderjyskE e Viborg, valida per la terza giornata della Superliga danese. Il calcio d'inizio è fissato per venerdì 7 agosto alle ore 19:00. Entrambe le squadre cercano i primi punti pesanti della stagione dopo un avvio complicato. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CLUB SONDERJYSKE-VIBORG CLICCA SU BET365.

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Il momento delle squadre

Il SonderjyskE è chiamato a reagire dopo due sconfitte consecutive che hanno rallentato immediatamente la partenza in campionato. La formazione di Fatah Abdirahman ha mostrato difficoltà nella costruzione del gioco offensivo, ma davanti ai propri tifosi punta a ritrovare compattezza e continuità.

Il Viborg arriva all'appuntamento dopo il ko di misura sul campo del Brondby. La squadra ha confermato una buona organizzazione, ma è mancata incisività negli ultimi metri. La trasferta di Haderslev rappresenta un'occasione importante per rilanciarsi e muovere la classifica.

Probabili formazioni di SonderjyskE-Viborg

Il SonderjyskE dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Hoppe riferimento offensivo supportato da Cherif e Lyng. A centrocampo spazio a Emini e Vinderslev, chiamati a garantire equilibrio tra le due fasi.

Il Viborg dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Horneman guiderà il tridente offensivo insieme a Hanza e Karchoud, mentre Groenning e Beck avranno il compito di dare qualità alla manovra.

SonderjyskE (3-4-2-1): Bundgaard; Soulas, Jensen, Gretarsson; Waever, Emini, Vinderslev, Duru; Cherif, Lyng; Hoppe.

Viborg (4-3-3): Kiilerich; Kuzmic, Kirkegaard, Zaletel, Bundgaard Kristensen; Joergensen, Groenning, Beck; Karchoud, Hanza, Horneman.

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