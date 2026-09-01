Il secondo turno della giornata di Us Open 2026 propone una sfida dal peso specifico importante per Lorenzo Sonego, chiamato ad affrontare sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium il numero due del mondo Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero 1 del torneo in assenza di Jannik Sinner, parte con i favori del pronostico, ma arriva a New York senza aver trovato continuità nelle due uscite nordamericane di preparazione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Dall’altra parte, Sonego cerca invece di ritrovare se stesso in uno Slam che negli ultimi anni gli ha regalato poche soddisfazioni. La sfida, in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì, rappresenta dunque un ostacolo durissimo per l’azzurro, ma anche un’occasione per misurarsi contro uno dei giocatori più attesi del torneo. Prima del fischio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Sonego-Zverev in TV e streaming

SONEGO ZVEREV TV STREAMING DIRETTA LIVE TENNIS US OPEN- La sfida Sonego-Zverev si disputerà nella notte tra martedì 1 settembre e mercoledì 2 settembre alle ore 02:30 a Flushing Meadows ed è valida per i sessantaquattresimi di finale dello US Open, ultimo Slam della stagione tennistica. I telespettatori potranno seguire il match in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, ma anche in streaming tramite le app SkyGo e Now Tv, disponibili su tutti i dispositivi mobili (pc, telefono, tablet).

Qui Sonego

si presenta a Flushing Meadows da numero 89 del ranking, lontano dal best ranking di numero 21 e reduce da una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Il torinese ha conquistato quattro titoli in carriera, ma non disputa una finale dal 2024 e anche la preparazione sul cemento americano non ha prodotto risultati particolarmente incoraggianti. In Canada è stato eliminato al primo turno da, lo stesso avversario che avrebbe poi battutoa Montreal; a Cincinnati ha superato un turno prima di arrendersi a, mentre a Winston-Salem si è fermato agli ottavi. Anche il rendimento alloracconta le difficoltà dell’azzurro: questa sarà la sua nona partecipazione nel tabellone principale, ma finora ha vinto appena tre partite, uscendo al primo turno nelle ultime due edizioni. L’ultima vittoria nel torneo risale al 2023, prima della sconfitta al secondo turno contro

Lorenzo Sonego (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Qui Zverev

arriva a New York con un ruolino stagionale di alto livello, impreziosito dal successo ale dalla finale raggiunta a, ma le ultime settimane hanno lasciato qualche interrogativo. Il tedesco ha disputato soltanto due tornei sul cemento nordamericano e in entrambi i casi non è riuscito a chiudere senza difficoltà i propri incontri: a Montreal è stato eliminato all’esordio proprio da, mentre a Cincinnati ha superato due turni prima di perdere agli ottavi contro, facendosi rimontare in entrambe le occasioni. A New York, però, il contesto è completamente diverso e il precedente rendimento nello Slam americano testimonia la sua familiarità con il palcoscenico.ha raggiunto la finale nel 2020, persa contro, la semifinale nel 2021, cedendo a, e successivamente due quarti di finale. Lo scorso anno, invece, il suo cammino si è interrotto al terzo turno contro

Alexander Zverev, n°2 del mondo ATP, vincitore del Roland Garros 2026 (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

I precedenti

Sonego-Zverev, le chiavi del match

Sonego-Zverev: data, orario e canali

Partita: Sonego-Zverev

Competizione: Us Open

Giornata: Sessantaquattresimi di finale

Data: Mercoledì 2 settembre 2026

Mercoledì 2 settembre Orario: 02:30

02:30 Stadio: Flushing Meadows

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now Tv

Il bilancio degli scontri diretti è nettamente favorevole a, che ha vinto tutti e sei i precedenti disputati nel circuito maggiore contro. Tre di questi incontri si sono giocati sul cemento, superficie sulla quale si affronteranno anche a New York, mentre nessuno è andato in scena in uno Slam. Ancora più significativo il dato relativo ai set: su quattordici parziali complessivamente disputati,ne ha conquistati soltanto due. L’ultimo confronto risale al 2025 a Pechino, quandosi impose 2-0; nello stesso anno il tedesco aveva battuto l’azzurro anche sull’erba di Halle, questa volta per 2-1. Nel 2024 era arrivato un altro successo a Halle, mentre gli altri precedenti risalgono alla United Cup 2024, a Dubai 2023 e al Masters 1000 di Montecarlo 2021, tutti favorevoli al tedesco.La prima chiave sarà inevitabilmente la capacità didi tenere il match su ritmi elevati senza concedere troppo terreno a. Il tedesco parte con un evidente vantaggio nei precedenti e sulla carta dispone di maggiore continuità da fondo, oltre a un servizio che può diventare particolarmente pesante sul cemento di New York. Per l’azzurro sarà quindi fondamentale riuscire a sfruttare le proprie accelerazioni e soprattutto evitare di concedere ascambi troppo comodi dalla linea di fondo. Un altro aspetto da osservare sarà la tenuta mentale del tedesco: le due recenti sconfitte controsono maturate dopo una rimonta subita e hanno evidenziato qualche difficoltà nella gestione dei momenti delicati., per avere concrete possibilità di allungare la partita, dovrà dunque trasformare ogni eventuale calo dell’avversario in un'occasione, evitando però di pagare troppo dazio nei propri turni di servizio.