Leylah Fernandez si presenta al WTA 250 di Nottingham con l'obiettivo di invertire una tendenza negativa che dura ormai da diverse settimane. La canadese, una delle giocatrici più talentuose del circuito, arriva infatti al torneo britannico dopo tre sconfitte consecutive, una serie iniziata nella parte finale della stagione sulla terra battuta e proseguita anche nei primi appuntamenti sull'erba.

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Il momento delle due tenniste

La numero due del Canada è chiamata a una pronta reazione per ritrovare fiducia e risultati in una fase delicata dell'anno. Il passaggio all'erba potrebbe rappresentare l'occasione ideale per rilanciarsi, ma l'esordio non sarà affatto semplice.

Dall'altra parte della rete ci sarà infatti Zeynep Sonmez, protagonista di un ottimo avvio di stagione sui campi veloci. La tennista turca arriva a Nottingham con grande entusiasmo dopo aver superato brillantemente le qualificazioni e aver raggiunto i quarti di finale al WTA 250 di 's-Hertogenbosch, risultato che le ha permesso di accumulare fiducia e soprattutto preziosi minuti su una superficie particolarmente insidiosa.

Proprio il ritmo partita potrebbe rappresentare una delle chiavi principali dell'incontro. Sonmez ha già disputato diverse partite sull'erba nelle ultime settimane e sembra aver trovato buone sensazioni, mentre Fernandez è ancora alla ricerca della continuità che l'ha spesso contraddistinta nei momenti migliori della sua carriera.

Nonostante il periodo complicato, la canadese resta favorita grazie a una qualità tecnica superiore e a una maggiore esperienza nei grandi appuntamenti del circuito. La finalista degli US Open 2021 ha dimostrato più volte di saper reagire alle difficoltà e cercherà di sfruttare il torneo di Nottingham per ritrovare slancio in vista di Wimbledon.

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