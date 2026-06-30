Il secondo turno di Wimbledon mette di fronte Zeynep Sonmez e Claire Liu, due giocatrici che arrivano all'appuntamento in un eccellente stato di forma. La turca, numero 51 del ranking WTA, ha confermato i propri progressi anche sull'erba, mentre l'americana ha costruito il suo percorso partendo dalle qualificazioni, conquistando diverse vittorie consecutive. Non esistono precedenti tra le due, elemento che rende la sfida ancora più difficile da interpretare. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Sonmez-Liu: dove vedere il WTA di Wimbledon in TV e in Streaming

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Qui Sonmez

Qui Liu

si presenta cone con ottime prestazioni nei tornei di preparazione sull'erba. All'esordio a Wimbledon ha ottenuto un successo di prestigio contro Ann Li in tre set, dimostrando carattere e capacità di reagire nei momenti complicati. Il suo gioco si basa su una buona percentuale di prime in campo e su un'efficace gestione delle palle break, anche se la continuità al servizio può ancora migliorare.Anche Clairearriva con, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni e il primo turno del tabellone principale. L'americana ha mostrato un tennis solido, caratterizzato da un'elevata percentuale di game vinti e da un'ottima efficacia nelle occasioni di break. Sebbene abbia affrontato avversarie mediamente meno competitive rispetto a Sonmez, il suo stato di forma è decisamente positivo.

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