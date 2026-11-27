Da Crotone a Picerno, il Cosenza cerca un’altra conferma lontano da casa. Sorrento-Cosenza si disputa sabato 28 novembre 2026 alle 17:30 allo stadio Donato Curcio, nella sedicesima giornata del Girone C di Serie C. GUARDA SORRENTO-COSENZA IN STREAMING SU BET365.

I rossoblù arrivano con una serie positiva che ha cambiato il loro rendimento, ma ritrovano un avversario che li ha già eliminati dalla coppa nazionale di categoria. Il Sorrento vuole ripartire dopo la sconfitta contro il Savoia; i Lupi provano a portare nella seconda trasferta consecutiva l’equilibrio mostrato nelle ultime settimane. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE SORRENTO-COSENZA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Sorrento-Cosenza: il canale della partita e l’accesso in streaming

, che seguirà Sorrento-Cosenza integralmente dalle 17:30. Per raggiungere la gara dal televisore servirà un abbonamento Sky con accesso alla Serie C. La partita sarà presente anche nell’offerta streaming di. Chi è già abbonato a Sky potrà utilizzare, secondo i contenuti inclusi nel proprio contratto. Le due soluzioni permettono di seguire l’incontro sui dispositivi supportati: NOW è disponibile anche sulle smart TV compatibili, mentre Sky Go consente la visione da computer, smartphone e tablet. Per assistere al confronto completo occorrerà aprire l’evento dedicato alla gara di Picerno.

Per collegarsi alla diretta:

Scegliere la piattaforma da utilizzare; Accedere al proprio profilo oppure effettuare la registrazione; Raggiungere la sezione degli appuntamenti live; Individuare il calcio e il campionato di Serie C; Cercare Sorrento-Cosenza tra le partite di sabato 28 novembre; Verificare le condizioni necessarie per avviare la visione.

Orario e informazioni essenziali di Sorrento-Cosenza

Partita: Sorrento-Cosenza.

Sorrento-Cosenza. Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, sedicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone C, sedicesima giornata. Data: sabato 28 novembre 2026.

sabato 28 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 17:30.

ore 17:30. Stadio: Donato Curcio, Picerno.

Donato Curcio, Picerno. Diretta TV: Sky Sport 253.

Sky Sport 253. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Juri Gallorini, sezione di Arezzo.

Il momento del Sorrento

Il ko perha lasciato ai campani la necessità di riprendere il cammino. La squadra di Maiuri ha mostrato qualità nella prima parte del torneo e vuole difendere il terreno conquistato, evitando che gli ultimi risultati ne ridimensionino le ambizioni. Il confronto con il Cosenza offre anche un riferimento recente favorevole: nel secondo turno di Coppa Italia Serie C, il Sorrento si era imposto, proprio nell’impianto di

Quel successo appartiene però a un contesto differente. Stavolta i rossoneri troveranno una formazione più sicura nella gestione delle partite e meno disponibile a concedere occasioni. La capacità di sfruttare le situazioni da fermo e di mantenere compatte le distanze tra i reparti può diventare importante per interrompere il buon momento degli ospiti.

Il momento del Cosenza

Probabili formazioni: Dalmazzi riprende posto nel reparto arretrato

, con tre vittorie e due pareggi, raccontano una squadra che ha trovato maggiore stabilità. Il successo per 1-0 sul Crotone ha aggiunto entusiasmo a un percorso sostenuto soprattutto dai progressi difensivi.ha chiesto di conservare questa identità, continuando a concedere poco e cercando di aumentare la pericolosità davanti. L’allenatore considera il Sorrento un avversario organizzato, da affrontare con la stessa attenzione riservata alle squadre di vertice. Anche il terreno del Curcio entra nella preparazione: il sintetico e la rapidità del gioco richiederanno precisione nelle scelte e prontezza sulle seconde palle. Dall’infermeria arriva il recupero di, mentrenon saranno a disposizione.Ildovrebbe mantenere il 3-5-2, con Harrasser tra i pali e Loreto e Viscardi candidati per la difesa. Per completare il terzetto restano da valutare le scelte tra Fusco e Cargnelutti. Puzone e Crecco possono presidiare le fasce, mentre Cuccurullo, Cangianiello e Capezzi si candidano in mezzo. Davanti sono attesi Bernabeo e Starita.

Nel Cosenza, Dalmazzi torna disponibile dopo aver scontato la squalifica e può affiancare Pascalau e Dametto. Cimino e Contiliano dovrebbero occupare le corsie, con Ndow, Palmieri e Quieto nella zona centrale. La coppia McJannet-Energe resta una possibilità per l’attacco, mentre Petrović offre un’alternativa a gara in corso.

Sorrento (3-5-2): Harrasser; Loreto, Fusco, Viscardi; Puzone, Cuccurullo, Cangianiello, Capezzi, Crecco; Bernabeo, Starita. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Cosenza (3-5-2): Rizzo; Pascalau, Dametto, Dalmazzi; Cimino, Ndow, Palmieri, Quieto, Contiliano; McJannet, Energe. Allenatore: Federico Coppitelli.