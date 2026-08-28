Lo stadio Italia di Sorrento apre le porte a una sfida che mette di fronte Sorrento e Crotone, due squadre che arrivano alla seconda giornata di Serie C, girone C con stati d'animo completamente differenti. I padroni di casa di Vincenzo Maiuri hanno iniziato il campionato con una vittoria esterna, mentre i calabresi di Leandro Greco sono ancora fermi a quota zero dopo la sconfitta dell'esordio. VEDI SORRENTO-CROTONE IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Sorrento-Crotone

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Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Sorrento-Crotone: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone C e si disputa allo stadio Italia di Sorrento, impianto che ospita le gare interne del Sorrento. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 29 agosto alle ore 18:00.

Partita: Sorrento-Crotone

Sorrento-Crotone Competizione: Serie C

Serie C Girone: C

C Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Italia

Italia Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Il Sorrento arriva all'appuntamento con tre punti e grande fiducia dopo il successo ottenuto sul campo della Salernitana. Il Crotone, invece, deve cancellare rapidamente la sconfitta interna contro il Foggia e conquistare i primi punti del campionato.

Anche i precedenti indicano una sfida equilibrata. L'ultimo confronto diretto è terminato 2-2, mentre nelle ultime cinque gare il Sorrento ha ottenuto due vittorie e un pareggio, con il Crotone capace di imporsi in altre due occasioni.

Il momento del Sorrento

Il Sorrento ha iniziato il campionato con una vittoria importante sul campo della Salernitana, imponendosi per 2-1. I tre punti hanno permesso alla squadra di Vincenzo Maiuri di portarsi immediatamente nelle zone alte della classifica e di affrontare la seconda giornata con maggiore serenità.

Il successo dell'esordio ha mostrato una squadra capace di reagire alle difficoltà e di gestire una partita importante. Il bilancio parla di tre punti conquistati, una vittoria e due gol realizzati, a fronte di una sola rete subita.

Ora il Sorrento vuole sfruttare il fattore campo per dare continuità al risultato ottenuto in trasferta. Lo stadio Italia può rappresentare un'arma importante per una formazione che punta a confermarsi tra le protagoniste del girone.

Di fronte ci sarà però un Crotone ferito dalla sconfitta contro il Foggia. Maiuri dovrà quindi preparare una gara attenta, evitando di sottovalutare un avversario che avrà grande necessità di muovere la classifica.

Una seconda vittoria consecutiva permetterebbe al Sorrento di mantenere il passo delle squadre di vertice e di consolidare un avvio di stagione particolarmente positivo.

Il momento del Crotone

Il Crotone arriva alla sfida di Sorrento dopo una sconfitta interna per 0-1 contro il Foggia. L'esordio ha lasciato la formazione di Leandro Greco senza punti e attualmente al diciassettesimo posto della classifica.

Il dato relativo ai risultati recenti non sorride ai calabresi, che sono chiamati a interrompere una striscia negativa già in questa seconda giornata. La trasferta dello stadio Italia rappresenta quindi un'occasione immediata per reagire e cambiare passo.

Il Crotone dovrà soprattutto trovare maggiore incisività nella fase offensiva dopo essere rimasto a secco contro il Foggia. Allo stesso tempo sarà necessario mantenere la concentrazione per evitare di concedere al Sorrento spazi utili per colpire.

La formazione di Greco può comunque guardare ai precedenti con la consapevolezza di aver già ottenuto due vittorie nelle ultime cinque sfide dirette. L'ultimo confronto, terminato 2-2, conferma inoltre quanto possa essere combattuta la sfida.

L'obiettivo del Crotone è quindi conquistare almeno un risultato positivo e iniziare a muovere la classifica, lasciandosi alle spalle la sconfitta dell'esordio.